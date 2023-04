Por el sexto aniversario de boda, su marido le regaló a Sònia Valiente un curso de escritura creativa de Rosa Montero. Esa era su ilusión. Como también lo era escribir un libro. Y el resultado de la fusión de ambos deseos verá la luz mañana. "Veintitrés fotografías" es el primer libro de la periodista valenciana Sònia Valiente.

Escribe que «La búsqueda de la verdad es la búsqueda de una misma». ¿Con esta novela se buscaba a usted misma?

No exactamente. Al principio fue como un géiser de palabras y no sabía muy bien de dónde salían. La historia la tenía en mente desde 2016 cuando leí en BBC News una noticia sobre el misterio de las fotos de boda sin revelar encontradas en una cámara de fotos. Pensé que era algo muy potente y que invitaba a saber más. La historia me la llevé a mi terreno y me planteé qué pasaría si eso ocurriera en mi ciudad y la protagonista fuera una mujer de unos cuarenta años que, sobre todo, quisiera ‘saber’ cuando su gran problema era que estaba inmersa en una grave crisis laboral y personal y, en vez de solucionar sus problemas, se dedicara a investigar. La novela, además, es un viaje por València y una búsqueda de la verdad. Yo no sé si me he encontrado pero este periplo me ha hecho extremadamente feliz.

Cita espacios muy reconocibles como Akuarela, La fábrica de hielo o la Pascuala.

Me gustaba, a través de los personajes, retratar mi ciudad. En València hay un crisol social alucinante y, depende de dónde vives, estas condenado a vivir una historia u otra. Me llamaba la atención que, todo lo que leía, transcurría en Manhattan, París, Barcelona o Madrid y me apetecía que mi historia transcurriera en València pero tratando de huir de tópicos, estereotipos y clichés.

Parece que está de moda reivindicar València como escenario tanto literario como cinematográfico.

Es que València es una ciudad muy de novela y de película. Un escenario maravilloso. A la protagonista le interesa mucho la cultura y la vive en la ciudad con intensidad y eso me ha ayudado a las descripciones. La novela es un thriller pero con una connotación de romance muy bonito.

Las fotografías, en parte, te desnudan.

Yo siempre he pensado que una fotografía dice mucho de quién la hace porque se retrata al elegir un encuadre u otro o, simplemente, porqué la hace.

¿Qué ha sentido al ver impreso su primer libro?

¡No me aguanto ni yo! Yo que he leído tantísimo, ver mi libro fue una sensación de ¡Uau! Igual parece muy naif pero me gustaría lanzar el mensaje de que nunca es tarde y que todo el mundo debe perseguir su pasión.

¿Y por qué en este momento?

Yo escribía desde antes de saber escribir y he escrito muchísimo pero creo que no había escrito un libro por terror. Mi marido me conoce y me regaló por mi aniversario de boda un curso de escritura de Rosa Montero y eso me ayudó a impulsarme y luego ya no pude parar.

¿Este libro es sinónimo de muchas renuncias?

De muchísimas, como todo lo que merece la pena, pero estoy muy orgullosa. Es un sueño saber que otras personas me van a leer.

¿El que lea su libro la va a conocer mejor?

Sí, porque hay mucho de mí. Es difícil escribir una novela tomando distancia.