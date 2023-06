«Els llibres són sanadors.Els escriptors llegim molt i la literatura ens salva la vida». Amb aquestes paraules l’autora Raquel Ricart va reivindicar la importància de la lectura en la presentació de la dihuitena edició de la campanya impulsada per la Fundació Bromera, enguany sota el títol de «Llegir en valencià per a estimar-nos». Un acte que es va celebrar ahir a Alzira i que va reunir autoritats, personalitats del món de l’escriptura i la interpretació, i representants d’entitats i empreses del territori, entre altres, que comparteixen el compromís de promoure un hàbit lector entre la població.

L’escriptora Raquel Ricart va agrair també, en nom dels companys que han participat en la iniciativa, l’oportunitat d’abordar un repte com el que enguany es plantejava: fer històries sobre salut, benestar emocional i els hàbits saludables. El resultat ha estat una col·lecció d’onze històries de superació i creixement personal que tracten temes tan importants com l’autoestima, les malalties degeneratives i la vellesa, els hàbits de vida saludables, la salut mental, el dol, la socialització, la resiliència o l’esport i la salut pública.

El primer llibre de la col·lecció, El vestit més bonic, està escrit precisament per Raquel Ricart, que va poder escoltar les seues lletres interpretades en directe pels actors Josep Zapater, Noelia Pérez i Victoria Salvador. Aquesta obra es podrà aconseguir gratis aquest diumenge, 18 de juny, amb el diari Levante-EMV i el 2 de juliol amb Información, del mateix grup editorial. La resta de títols es podran adquirir tots els dissabtes i diumenges, fins al 23 de juliol, amb Levante-EMV, i divendres i dissabtes amb Información, per un euro.

Cal destacar que les onze obres han estat escrites expressament per a la campanya, signades per noms tan reconeguts com els de Maria Jesús Bolta, Pasqual Alapont, Mercè Climent, Vicent Usó, Gemma Pasqual i Escrivà, Esperança Camps, Elvira Cambrils, Vicent Sanz Arnau, Juli Martínez Amorós i Esther Climent Gosp. A més a més, les cobertes han sigut dissenyades per professionals de la il·lustració com Jotaká, Pablo Caracol, Borja Bonaque, Virginia Lorente, Vane Julián, Cachetejack, Laura Inat, David van der Veen, Benedetta Notarandrea, Adela María Flore i José Luis Arroyo.

«Presentem històries que seran el primer pas cap a la lectura per plaer. Una col·lecció de llibres atractius, breus i de lectura fàcil. Històries on les emocions són les principals protagonistes», va destacar Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, qui va subratllar l’aposta de la seua entitat «pel valencià, per valorar i dignificar als nostres escriptors i escriptores i donar a conéixer les obres publicades per les editorials valencianes». «Procurem complir amb el compromís de fer una societat més justa, avançada i preparada d’acord amb els nostres valors com a poble», va defensar.

A banda de fomentar la lectura, durant la campanya es posarà en marxa un concurs amb el qual se sortejaran més de 3.500 euros en premis. En concret, es poden aconseguir vals de compra per a Consum i Pollos Planes, carrets de Rolser, lots de productes Café Silvestre amb cafetera, entrades dobles per a Bioparc i entrades per a partits disputats per equips de la campanya «Juguen elles, guanyem tots» de Teika. Les bases es poden consultar en la web www.llegirenvalencia.org.

Suport d’entitats valencianes

Com ve succeint any rere any, són moltes les entitats privades i públiques, com la Generalitat, la Diputació de València o l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que mostren el seu suport a un projecte com aquest, que fomenta la lectura, la cultura i els costums i les tradicions del poble valencià. Durant l’acte, van voler transmetre el seu agraïment Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV; Maica Alós, cap de l’àrea de Comunicació Digital de Consum; Lorena Lázaro, cap de Comunicació d’Arroz Dacsa; Puri Naya, directora de Comunicació de Teika; i Enrique García, director general de Florida Grup Educatiu.

També van voler mostrar el seu compromís a participar en edicions futures Ferran Isabel, director del Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant; Luis Miret, director de l’Àrea de Llengües de la Universitat Politècnica de València; Dolors Pedrós, directora en funcions del Consell Valencià de Cultura (CVC); Alexandra Usó, presidenta d’Escola Valenciana; i Inma Miravalles, en representació de Caixa Popular. La Fundació Bromera també col·labora amb la Fundació Bancaixa, Bioparc, Café Silvestre, Pollos Planes, Rolser i l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, entre altres trenta entitats diferents.