Amaia Romero: "Clasificar la música por estilos me parece una cosa del pasado"

Amaia es una de las presencias más destacadas del inminente Cala Mijas, del 31 de agosto al 2 de septiembre y que contará con Arcade Fire, The Strokes, Florence + The Machine, M83, Foals, Arca y Belle & Sebastian como grandes cabezas de cartel de la segunda edición de la cita. La navarra dice sentirse cada vez más cómoda en los grandes formatos, los festivaleros: "Con el primer disco toqué sobre todo en auditorios y al principio me costó acostumbrarme a las salas y festivales, pero cada vez estoy más cómoda. La gente salta, está más cerca y sientes más la conexión. Ahora bailo hasta yo".

Seis años después de su victoria en Operación Triunfo y cinco desde su paso por Eurovisión junto a Alfred García, Amaia ha vuelto a demostrar que a veces hay vida después de OT. La navarra optó por no sacar su primer disco con celeridad y se rodeó de productores de corte más indie para dar forma a una propuesta personal, alejada de las tendencias musicales más en auge. En lugar de autopistas de vía rápida optó por carreteras secundarias y poco a poco se ha ido ganando el respeto de la escena. Su presencia en el cartel de El Bosque Sonoro es un ejemplo más.

Ella, sin embargo, huye de los departamentos estancos. "Me gusta el camino que he tomado, pero creo que cada vez está menos claro qué es indie y qué es mainstream. Eso de clasificar la música por estilos me parece ya una cosa del pasado, ahora todo está mezclado", subraya.

En su segundo disco, la navarra ha apostado por un sonido "bastante más sofisticado que en el anterior", algo que vino determinado por la elección del productor principal: Alizzz, colaborador de C.Tangana. Las diez canciones del álbum son diferentes entre sí, con una gran variedad de estilos, lo que ha determinado la configuración del setlist de la gira: "Hemos intentado que sea dinámico porque hay temas más electrónicos y luego hay una parte más tranquila con el piano".

Nuevo disco a la vista

Asegura la artista que su momento vital se ha plasmado "de forma natural" en las letras de Cuando no sé quién soy, un título el de su segundo álbum ya explícito de por sí. "Este disco fue una especie de conversación conmigo misma y, sin duda, me ha ayudado a conocerme mejor y a ganar experiencia", explica Amaia, que ya empieza a divisar su próximo trabajo discográfico. "Comienza a coger forma, pero me lo quiero tomar con calma. Lo que sí sé es que será diferente a lo que he sacado hasta ahora", apunta.

Y es que la navarra se encuentra en pleno proceso de composición, un trabajo que también ha cambiado para ella. «He descubierto que si compongo con el piano me sale una cosa muy diferente que si lo hago con la guitarra o directamente usando una base; me gusta experimentar y probar cosas nuevas", indica Amaia. De momento, compagina la tarea callada de la composición con la multitudinaria de los conciertos: tras el de Cala Mijas ofrecerá el 23 de septiembre el recital de fin de gira en el Wizink Center de Madrid.