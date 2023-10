La Biblioteca encontró un pósit donde debería estar el manuscrito de Blasco Ibáñez

Un pósit avisando de que ahí no estaba lo que tenía que estar. Eso es lo que encontraron los trabajadores de la Biblioteca Valenciana cuando fueron a buscar el guion manuscrito que Vicente Blasco Ibáñez había realizado para una película a partir de su novela “Flor de mayo”. Un documento histórico que fue depositado en 2001 en la biblioteca de la Generalitat por la familia del editor de Blasco, Francisco Sempere, y cuyo actual paradero nadie conoce... Nadie excepto, quizá, la persona que pudo haberlo sustraído del archivo situado en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. Eso en el caso de que se trate de un robo y no de una pérdida, como también podría haber sucedido.

Tal como recogía ayer este periódico, fue en diciembre de 2022 cuando los trabajadores de la Biblioteca Valenciana comprobaron que el guion original de “Flor de mayo” no estaba junto a las 370 cartas de Blasco Ibáñez y otros documentos pertenecientes al legado del editor Francisco Sempere. Lo supieron después de que el investigador Carlos Aimeur solicitara su consulta para realizar su tesis sobre aquella película que nunca se rodó. Según fuentes conocedoras de los hechos, cuando los empleados acudieron al fondo para las donaciones en el que en teoría se encontraba el guion, encontraron en su lugar el papelito amarillo advirtiendo de que el documento ya no estaba allí.

Investigación policial

Surgen entonces dos preguntas: quién puso ahí ese pósit y cuándo lo hizo. La Conselleria de Cultura dio ayer alguna pista al respecto al señalar que tras descubrir la Biblioteca la desaparición, se interpuso una denuncia que originó una investigación por parte del grupo de Patrimonio de la Policía Autonómica. La investigación concluyó sin que se estableciesen responsables -lo que llevó la Fiscalía a archivar las diligencias-, pero sitúa la desaparición del manuscrito entre 2001 y 2008.

Además, la conselleria indicó ayer que en 2004, cuando se hizo la descripción informatizada de los documentos del comodato, ya no se incluyó el manuscrito entre los documentos catalogados, por lo que no aparecía visible en el catálogo. Al parecer, esta ausencia detectada en 2004 no se investigó y no se volvió a saber del tema hasta la consulta de Aimeur en enero de 2022.

Es posible, por lo tanto, que en 2004 -es decir, cuando apenas habrían pasado tres años desde que los descendientes de Sempere entregaran mediante un contrato civil de comodato con la Generalitat los más de 300 documentos que el editor reunió sobre Blasco Ibáñez- el guion de “Flor de mayo” ya hubiese desaparecido.

Un robo en 2008

Por otra parte, y según ha podido saber también este periódico, la Policía llegó a investigar a un ex empleado de la Biblioteca que en 2008 intentó sacar de San Miguel de los Reyes una edición del Quijote del siglo XVIII y que, tras ser descubierto, confesó que tenía otros documentos de valor histórico en su casa. Al parecer, la Policía acabó descartando la vinculación de esta persona con la desaparición del manuscrito de Blasco Ibáñez.

Así las cosas, y a raíz de esta desaparición, la familia de Francisco Sempere ha decidido sacar de la Biblioteca Valenciana el legado del editor para depositarla en otra institución como podría ser la Casa Museo Blasco Ibáñez. La conselleria, por su parte, informó ayer de que, para facilitar "la mejor reparación ante un hecho tan doloroso", se ha elevado una consulta jurídica a la Abogacía de la Generalitat sobre las actuaciones administrativas que los afectados pueden ejercer para ser resarcidos por el perjuicio ocasionado.

Búsqueda internacional

Sobre las posibilidades de recuperación, la Policía autonómica ha incorporado los datos y descripción del manuscrito en bases de datos internacionales, mantiene la investigación abierta y continuará alerta ante posibles indicios, asegura la Generalitat.

Asimismo, desde la Biblioteca Valenciana se está llevando a cabo un proceso sistemático de revisión de los archivos personales depositados durante ese mismo periodo, por si el documento estuviera extraviado dentro del mismo depósito, y afirman que los protocolos de seguridad de los fondos patrimoniales “son ahora muy distintos”.

Sergio Arlandis: Negligencia heredada

El director general de Cultura, Sergio Arlandis, aseguró ayer a Europa Press que nadie se había puesto en contacto con la conselleria ni se les había comunicado la intención de retirar fondos. Arlandis subrayó que el conseller Vicente Barrera había denunciado las carencias de seguridad en la Biblioteca Valenciana. "Llevan años y años sin invertir en la seguridad. Y nosotros estamos, precisamente, en ese cambio para mejorar San Miguel de los Reyes", ha enfatizado. “Ya hemos iniciado acciones pertinentes para dar solución a esta negligencia heredada del Botànic", dijo también Arlandis.

Carmen Amoraga, antecesora de Arlandis en el cargo y responsable política de la Biblioteca cuando se descubrió la desaparición del manuscrito de Blasco, subrayó ayer que el actual equipo técnico “hizo inmediatamente una profunda revisión de los fondos y siguió las directrices de la Policía Autonómica”.

Carmen Amoraga: Protocolos sin fisuras

Sobre la custodia de los fondos, Amoraga indica que el presupuesto en mantenimiento y seguridad “ha sido siempre ascendente y los protocolos de seguridad, al menos entre 2015 y 2023, han funcionado sin fisuras, a pesar de los múltiples problemas administrativos que han ido surgiendo y que no siempre nos han permitido ser todo lo rápidos que hubiéramos deseado ser”.

Por ello, y en referencia a las palabras de Arlandis, la ex directora de Cultura apunta que “los responsables de este lamentable acontecimiento hay que buscarlos en el periodo temporal que ha marcado la Policía Autonómica. Hacer cualquier otra valoración es totalmente irresponsable”.

Por último, ha manifestado a los descendientes de Sempere su pesar por lo sucedido, tal como lo he manifestado en todas las reuniones que hemos mantenido y en la que se les ha informado de todas las actuaciones administrativas y policiales, y se ha puesto a su disposición, desde el primer momento, todo el equipo técnico, humano y jurídico de la Generalitat”.