Loreto sólo tiene ocho años, pero, sin duda, su nombre ya forma parte de la historia de la televisión. Natural de Mutxamel, acaba de proclamarse campeona de "MasterChef Junior 10" (TVE) y, además, se ha convertido en la concursante más joven en ganar el título tras ser repescada. Con su dulce voz, sus graciosos comentarios y su elegancia a la hora de cocinar, la valenciana, que partía como una de las favoritas, enamoró al jurado y al chef Dabiz Muñoz durante la final. “Es una maravilla ver a una niña tan pequeña como tú, que necesita taburete para llegar a la cocina, con las ideas tan claras. No has dudado ningún momento en el cocinado”, le felicitaban minutos antes de proclamarse ganadora. El chef invitado también se sumó a estas palabras: "Al plato no le falta ni le sobra absolutamente nada, es elegancia pura y dura. Es un plato técnicamente perfecto, con mucho sabor y el punto justo de atrevimiento”. Fue el propio Muñoz quien le entregó el trofeo, el premio de 12.000 euros para seguir con su formación y el cheque para un curso de cocina de cuatro días en el Basque Culinary Center.

"Todavía no me lo creo. En ese momento sentí mucha ilusión y felicidad", explica la pequeña a Levante-EMV. Durante todo el día de ayer, la valenciana recibió una gran cantidad de llamadas y felicitaciones. "He recibido muchas, pero una de las que más me ha alegrado ha sido la de Álex, de 'MasterChef 11'". A pesar de que, semana tras semana, se ha enfrentado a las cámaras y al jurado del programa, Loreto todavía siente nervios al hablar. "Cuando me toca hablar, estoy temblando", señala. Sin embargo, estos desaparecen cuando se encuentra entre fogones. "No sentí nervios. Tenía un poco de presión, pero, cuando empiezo a cocinar, me relajo", reconoce.

La ganadora tiene claro que es lo primero que va a hacer cuando termine las entrevistas y las actividades programadas a lo largo de estos días. Como a cualquier niño, le encantan las atracciones. Por eso, en sus palabras, "me voy a la feria directamente".

"Mamá, ¿me presentas?"

Loreto se presentó al castin de este programa culinario de TVE gracias a una amiga. "Una amiga mía se fue de crucero y vio una actividad de 'MasterChef'. A las dos semanas, le enviaron un mensaje por si quería presentarse al castin", explica. Al conocer la noticia, Loreto no lo dudó. "Yo no paraba de decirle a mi madre: 'Mamá, ¿me presentas?'". Tal fue la insistencia, que la pequeña consiguió el objetivo. Unas semanas después, la valenciana se encontraba de viaje en Madrid junto a su familia cuando recibió una llamada del programa. "No me lo creía. Estaba a punto de llorar. Mi padre me preguntó si estaba llorando y le dije que no", recuerda entre risas. Meses después de aquel momento, la pequeña agradece que su amiga le animara a participar: "Si no fuera por ella, yo ahora no sería ganadora".

Durante el duelo final, en el que se enfrentó a Jesús, Loreto preparó un steak tartar con velo de mostaza, crujiente de pan y nieve de queso; una lubina asada, con fondo de mar y montaña, emulsión de espinas y verduras risoladas, y fresas con licor, ganache de chocolate blanco, cristal de yogur y pétalos de rosas. Reconoce que ha aprendido "a cocinar mejor", sobre todo, ha adquirido conocimientos en torno a "la cocina molecular y las técnicas de vanguardia". Entre tantas recetas, Loreto también ha tenido tiempo de conocer a nuevos compañeros, que se han convertido en amigos. "La relación ha sido muy buena. Mola mogollón y nos han cuidado mucho", reivindica.

"Vivo en la cocina"

Loreto se ha criado entre platos, cubiertos y recetas. Su abuela y su padre trabajan en un restaurante y de ellos ha heredado esta pasión. "La cocina es mucho para mí porque vivo en ella". Fueron sus padres quienes le enseñaron a cocinar, aunque ahora lo hace con total autonomía. Entre sus platos preferidos, se encuentra la carne. Por el contraro, reconoce que "el pescado no me gusta mucho. He estado practicando en 'MasterChef', pero me quemé, por lo que no tengo muy buena experiencia". A pesar de ello, Loreto no tiene claro qué quiere estudiar en un futuro. "Me gustaría dedicarme a la pediatría o ser cocinera", concluye. Por el momento, todavía sigue saboreando su victoria.