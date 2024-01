El “monet” de Zoo se despide sin saber quién es pero con la misión cumplida: “he sido feliz”.

Así lo cuenta y lo canta la banda de Gandia en “Epíleg”, la canción con la que Zoo dice adiós a una década de carrera, seguramente la más relevante del pop valenciano desde hace mucho tiempo. “Hemos sido conscientes de esa repercusión dentro del País Valencià. Pero no nos hemos sentido referentes de nada ni hemos intentando actuar como si lo fuéramos”, señala Toni Sánchez, Panxo, líder de la banda, en una entrevista que publicará mañana Levante-EMV.

Una decisión "tomada desde el amor"

El pasado domingo Zoo anunciaba en sus redes sociales su “adiós” ante la sorpresa de sus fans. El video, protagonizado por el icónico ‘monet’, comenzaba a difundirse rápidamente por Internet, alcanzando las 3 millones de visualizaciones en Instagram y Twitter en 24 horas. “Ha sido una decisión tomada y hecha desde el amor y desde la honestidad artística”, declara Panxo sobre los motivos de la despedida.

“Yo personalmente siempre he tenido cierto miedo de que este grupo y este escudo y este símbolo acabara arrastrándose por los escenarios porque desde que salimos, tuvimos un inicio muy fulgurante y muy bonito -subraya el cantante y compositor de Zoo-. Y hemos conseguido mantener ese brillo durante diez años tanto cara afuera como cara adentro. No me apetecía entrar en una fase de inercia, de vivir de rentas”.

Un rastro de veneno

Tres días después del anuncio del adiós, la banda acaba de publicar ‘Epíleg’, un nuevo tema y videoclip en el que, el mismo personaje que protagonizaba el video del “adiós”, recorre esta vez toda la trayectoria de la banda hasta su fin en este 2024.

En “Epíleg” el mico repasa a través de la voz de Panxo la historia de Zoo, desde aquel “Estiu” con el que el grupo de Gandia irrumpió en la escena musical valenciana de 2014, hasta la actualidad, dejando “un rastro de veneno, de madres a hijos”, sacando “pecho”.

Parece así una película narrada a ritmo de rap y condensada en algo más de tres minutos. Con su planteamiento lleno de esperanza, cuando había “más pasión que excelencia” sobre los escenarios ante un público que ya lucía camisetas con la cara del “monet”. Con su nudo, la época de “miedo, sudor y lágrimas” y también de resacas y empastres. Con su feliz desenlace, cuando se supera airosamente la pandemia y llegan las “ovaciones y trofeos y la gente en pie en el coliseo dándose la paz y en armonía”.

Y claro, su epílogo, el de este videoclip en los que se adivina más alegría -o satisfacción- que pesar ante el fin de la banda.

"Fue bonito dejarse la piel"

“Fue bonito dejarse la piel pero un trabajo para siempre, nunca”, canta Zoo en su última canción, apuntando a una posible razón que explique el sonado carpetazo. “Y cuidado -apuntan sobre el futuro-, buscadnos en el sur donde no seguimos las modas y nos curramos el discurso, de causas comunes, nuestra zona del escenario, pintamonas, la cama, el parque y el diccionario, la barra y el vermouth”. Así que como dice el “monet” de Zoo en “Epíleg”, no padezcáis por él. “He tenido suerte y buena vida, misión cumplida, xé, que he sido feliz!”, proclama.

Y para comprobarlo, ahí están las fechas de su última gira, que pasará por salas como La Riviera de Madrid (con doblete y una de las fechas ya agotada) o Garaje Beat Club de Murcia (dos fechas agotadas) y festivales como el Telecogresca (Barcelona), Primavera Trompetera (Jerez de la Frontera), Iruña Rock, Zeid Fest (Bilbao), A Candeloira (Lugo), Viñarock, Sensenom Festival (Mallorca), Alterna Festival (El Bonillo), y que tendrá su punto final en Gandia.