La Generalitat destituye a Abel Guarinos como director del Institut Valencià de Cultura

La vicepresidencia primera de la Generalitat y conselleria de Cultura, que dirige Vicente Barrera (Vox), ha cesado esta mañana al director del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, quien ostentaba este cargo desde 2016. Según ha podido saber este periódico, la decisión se le comunicó ayer por carta al propio Guarinos y ha sido ratificada este mediodía en el consejo de dirección del IVC, que ha estado presidido por la secretaria autonómica, Paula Añó, y al que también ha asistido el director general de Cultura, Sergio Arlandis.

El cese de Guarinos al frente de la institución cultural autonómica que más presupuesto maneja se produce un mes después de la destitución también de sus directores adjuntos Marga Landete, Roberto García y Francesc Felipe, y una semana después de que fueran elegidos en un concurso público sus sustitutos: Joan Josep Cerveró como director adjunto de Música y Cultura Popular; de María José Mora como adjunta de Artes Escénicas, y a María Dolores Fuster como responsable de Audiovisuales y Cinematografía.

Procedimientos para la nueva dirección

Fuentes de la conselleria han informado a este periódico que la persona que sustituirá a Guarinos en la dirección del IVC será elegida tras un proceso público de selección que se iniciará tras el consejo de dirección de hoy.

Este procedimiento se iniciará con la aprobación de las bases que regirán el concurso y del tribunal que evaluará a los candidatos, que serán publicadas en el DOGV.

El Consorci y el IVC

De esta forma, y tras haber destituido primero al director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, el equipo de Barrera y Añó culmina la renovación completa de la cúpula del IVC -la institución cultural pública que más presupuesto de la Generalitat maneja- que había dejado la anterior conselleria gestionada por Compromís.

De hecho, tanto el Consorci de Museus como el IVC eran para Vox los departamentos de la conselleria de Cultura con más carga ideológica heredada del Botànic. En cambio, Barrera ha decidido mantener -al menos de momento- la dirección de sus otras instituciones culturales en la Generalitat -Les Arts y el Museo de Bellas Artes- mientras está en pleno proceso de buscar a un nuevo gerente para el IVAM mientras mantiene a su actual directora, Nuria Enguita.

IVC. El director general de Cultura, Sergio Arlandis, con Abel Guarinos. / L-EMV

Añó agradece el trabajo de Guarinos

Tras el consejo de dirección que ha concluido hace unos minutos, la conselleria ha hecho público un comunicado donde la secretaria autonómica, Paula Añó explica que este relevo se produce por la voluntad de “iniciar una nueva etapa en la gestión de este organismo dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte” y ha agradecido “el trabajo realizado por Guarinos al frente del IVC desde el inicio de la actual legislatura y hasta este momento”.

“De hecho -apunta Añó- hasta la extinción de su contrato continúa ejerciendo sus funciones con total normalidad, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en su presencia acompañándome a la representación de ‘Les Troianes. Fucking nowhere’ en el Teatre Rialto de Valéncia ayer jueves, 15 de febrero”.

No perpetuarse al frente del IVC

En la misma nota se recogen declaraciones del propio Guarinos asegurando que "siempre" ha sido su "intención no perpetuarse al frente del IVC, sino facilitar el relevo al frente de la dirección general de este organismo si así se considera”, teniendo en cuenta, además, “la reciente incorporación de nuevos responsables al frente de las direcciones adjuntas”.

En este sentido, ha trasladado su vocación por “tender puentes en todo momento entre el propio IVC, los sectores profesionales y amateurs de la cultura, la nueva Conselleria y la ciudadanía, con el fin de que no perdiesen un ápice de regularidad y de calidad las actividades programadas y para que los implicados en las diferentes disciplinas pudiesen seguir sus trabajos con normalidad”.

Vicent Torrent i Abel Guarinos signen el contracte de donació. / IVC

Veterano de la escena valenciana

Veterano en el mundo valenciano de la escena -fue director de la Mostra Internacional de Mim de Sueca durante 25 años, funcionario de Teatres de la Generalitat y responsable histórico del Circuit Teatral Valencià- Abel Guarinos fue elegido como director del IVC en 2016 tras un proceso de selección público convocado por el Consell del Botànic y fue ratificado en el cargo en 2021 por cinco años más.

Después de las elecciones de 2023, tras las que Vox se hizo con la gestión de la conselleria de Cultura, y después de que la propia conselleria anunciase en octubre la futura destitución de los directores adjuntos del IVC, Guarinos se mantuvo, en sus propias palabras, “fiel a la institución”.

En una declaraciones realizadas el pasado mes de mayo a Levante-EMV tras el cambio de gobierno al frente del Consell, Guarinos mostró su confianza de que el nuevo gobierno autonómico "respetase" la continuidad de los gestores de cultura que, como él, habían sido elegidos tras ganar un concurso público de méritos y tras someterse a un órgano de selección formado por personal de la administración, sociedad civil y expertos siguiendo el Código de Buenas Prácticas.

"Nuestras actividades no son ideológicas"

«Si quien entre decide hacer cambios, obviamente los aceptaría, pero obviamente nuestras actividades en cultura no son ideológicas ni estamos aquí por designación política. Mi obligación es seguir trabajando y continuar con nuestro proyecto», subrayaba Guarinos. Eso no quiere decir, añadió no obstante el director del IVC, «que en un momento por cuestiones personales hubiese un cansancio por mi parte o por parte de la persona responsable de la conselleria». «En esos casos, siempre es mejor dar un paso al lado», concluyó Guarinos.

Tras su nombramiento en 2016, Guarinos fue el encargado de dirigir la transformación de CulturArts en el actual IVC y entre sus líneas principales de actuación estuvo la reorganización programática del Teatre Principal de València y el Teatre Rialto de València, el impulso de las programaciones en el Teatre Principal de Castelló, el Museu de Belles Arts de Castelló, el EACC, el Auditori de Castelló y el Teatre Arniches de Alicante, así como el acompañamiento a los municipios mediante el Circuit Cultural Valencià.

También trabajó en la potenciación de ferias y festivales, tanto de consolidación de los existentes como de creación de nuevos; así como el impulso de producciones propias, la contratación de compañías, grupos y espectáculos valencianos; la visualización de la creación valenciana mediante los diferentes premios autonómicos anuales de artes escénicas, música y audiovisual, y la proyección de las producciones artísticas valencianas hacia el exterior.

Entrevista a Entrevista a Abel Guarinos. Abel Guarinos / Germán Caballero

Objetivos y críticas

Las líneas de actuación que Guarinos se había marcado hasta 2026 era ampliar y reformular el Circuit Cultural Valencià en el eje de la territorialización de la cultura; intensificar la actividad cultural de forma más decidida, especialmente en Alicante; desarrollar estrategias específicas de atracción de nuevos públicos; e intensificar la democratización cultural para hacer frente a las consecuencias sociales desencadenadas por la pandemia.

Durante su etapa al frente de IVC, Guarinos también tuvo que enfrentarse a las críticas -e incluso a las peticiones de dimisión- de parte del sector de la cultura valenciana. En 2021, varios productores de artes escénicas exigieron su despido por supuestos errores en el reparto de ayudas del IVC a las empresas. También la plataforma de Productores de Cine Valencianos (PAV) exigió que abandonase el cargo por la elección de Francesc Felipe como director adjunto de Audiovisuales. Y anteriormente, en 2018, el sindicato UGT-PV pidió la dimisión del entonces director de CulturArts por el despido de ocho trabajadores comunicado telefónicamente a los afectados y de los que no se dio cuenta a los sindicatos.