Utiel y los imbéciles

Lo de Luis González, Caballero Reynaldo, es inabarcable. Ha construido un universo musical tan monumental que cuando me siento delante del ordenador después de intentar seguir la pista a sus últimas actividades me entra el síndrome de Stendhal y el de la hoja en blanco al mismo tiempo. El tipo tiene un talento infinito, inagotable, abrumador. Su música es peculiar, divertida, potente, atrevida, delirante y mordaz. Buenísima. Y extremadamente hermosa, que al final es lo que cuenta. La actividad de su motor creativo es imparable y cada referencia física que saca a través de su discográfica Hall of Fame Records es un regalo que nos hace. Que lo sepamos, que nos enteremos o que lo aceptemos, es nuestro problema.

Cuando le llamo por teléfono y le pido que me ayude a enfocar en qué está últimamente, él mismo exclama: “¡a ver si me aclaro!”. Lo escucho hablar igual que a sus discos, con la boca abierta en una mueca de gozosa estupefacción. Flipando a piñón. Ahora mismo tiene dos tríos virtuales con el bajista Manuel Macías y el batería Román García: Los Visionarios y Los Caballeros del Amor Hermoso. Del primer proyecto destaca que es “lo más anticomercial que se ha hecho en este país. Es raro hasta para nosotros”. Con el segundo está regrabando, a veces desde cero, las canciones de su época como Caballero Reynaldo. “Es una manera de recuperarlas y dejarlas como siempre quise que fueran, ahora que tengo más tiempo y más medios que cuando las publiqué en los años noventa”. Ya van a por el tercer elepé.

Junto al eximio guitarrista Manu Vicente publicó, a finales del año pasado, “Utiel país tropical”, una colección de diez canciones magníficas que han contado con la colaboración de los ilustrísimos Luis Prado y Paco Tamarit, que han dejado unas teclas y unos arreglos de dulce. “El título es un homenaje a una ópera rock que unos jóvenes músicos de Utiel representaron en una plaza de la ciudad en 1975, durante solamente dos días seguidos. Aquello marcó mi juventud y estoy recuperando muy poco a poco alguna de las piezas que se interpretaron entonces, y que jamás quedaron registradas, para soltarlas como propina en los conciertos donde tocamos el nuevo disco”, explica.

Luis González / L-EMV

Para defender en directo “Utiel país tropical” Luis ha creado a Los Imbéciles, banda compuesta por él mismo, el propio Manu y el batería Diego Jiménez. Vayan a verlos el sábado que viene, 24 de febrero, al Centro Excursionista CEX. “Íbamos a hacerlo con un par de guitarras acústicas, pero el disco está rodando muy bien y decidimos darle más empaque al show. La idea es tocar una vez al mes”. El artefacto, que viene exquisitamente envuelto, como todo lo que hace Hall of Fame, es un compendio alucinante de rock setentero aderezado con psicodelia, progresivo, bossa nova, jazz, country, pop y folk. En un ambiente denso pero luminoso encontrarán melodías perfectas y armonías brillantes, con ecos de los Who, Yes o King Crimson. Los desarrollos son dinámicos y directos, y tienen el espíritu del Kevin Ayers más vacilón gracias a la voz de Luis y sus tratamientos. Las letras son poemas de Aníbal González Ayora, escritor, traductor y rapsoda utielano hijo de Reynaldo, y pintan todo el espectro sonoro con los colores vitalistas del amor, la frustración, el optimismo y el humor cínico de quien renuncia a ordenar el caos que provoca vivir sintiendo.

No piensen que aquí se acaban las actividades de Luis González. Lo que se acaba es el papel. En otra ocasión les contaremos su estupendo proyecto conjunto con Irene Villar, animal escénico y cantante de Tiemersma y El Futuro Peatón, con esos fabulosos EPs que se marcan cada tres meses. “Me estoy retirando de todo desde hace 20 años y nunca me retiro de nada. Será que cada vez veo más cercana la línea del horizonte y me pueden las ganas de hacer cosas. ¡Si hasta me he comprado un bajo de escala corta porque me apetece más tocar en directo y aprovechar el empuje de las nuevas canciones!”. Contágiense ustedes de esas vibraciones y no dejen escapar la ocasión de bucear por su inmensa obra para disfrutar de un músico genial que todavía tiene mucho y muy bueno que ofrecer.