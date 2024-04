Locomía "resucita" en València

A mediados de los 80, un grupo de diseñadores de moda jóvenes y pintorescos, caracterizados por sus prendas extravagantes y sus llamativos abanicos, se convirtió en la sensación de las discotecas de Ibiza hasta el punto de fascinar a leyendas como Freddie Mercury. Un día, un cazatalentos musical tuvo la ocurrencia de adaptar sus performances al concepto de boy band, dando lugar a un fenómeno llamado Locomía que sacudió los cimientos del electro-pop nacional de los 90. Hace cuatro años, el director Kike Maíllo, ganador de un Goya por Eva, comenzó a trabajar junto a Marta Libertad en un guion centrado en aquella historia de éxito fulgurante, excesos y rivalidades enfermizas. El próximo mes de mayo, Disco, Ibiza, Locomía llegara a las salas tras un paso triunfal por el Festival de Málaga y un puñado de preestrenos exclusivos, como el que ha tenido lugar esta jueves 18 de abril en los cines Kinépolis Valencia aprovechando que el productor y principal impulsor de la película, Kiko Martínez, es de la terreta.

Historia coral

"Nunca me he considerado fan de Locomía, y por eso no me interesaba hacer una película sobre ellos. Lo que a mí me fascinaba fue lo que les pasó, lo que envolvía aquella locura, y cómo antes de conquistar el mercado latino de Estados Unidos decidieron romper en pedazos el juguete", ha señalado el cineasta en la presentación que ha tenido lugar en Paterna, y a la que ha acudido también el actor Iván Pellicer. Él es, junto a Jaime Lorente, Blanca Suárez, Alberto Ammann o Alejandro Speitzer, uno de los integrantes de esta historia coral que mezcla géneros, asume riesgos y se mira, por momentos, en el espejo de David Fincher. "Toda la película es como una fiesta descomunal, un proceso vertiginoso y descontrolado que ha supuesto un desafío para todos nosotros", reconoce Maíllo, que añade que los miembros de la banda han quedado más que satisfechos con el resultado. "No es un biopic al uso, sino que se entrega al puro espectáculo cinematográfico y depara una maravillosa resaca a los espectadores".

