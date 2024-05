El Estado compra un autorretrato del valenciano Benedito tras 120 años ‘oculto’

El Estado comprará Autorretrato con ‘La vuelta del trabajo’ (1905) de Manuel Benedito Vives, uno de las obras de este género «más importantes y especiales» (así lo define la casa de subastas Ansorena) del pintor valenciano y que ha sido adquirida por 30.000 euros, casi el doble del precio con el que se ha puesto a la venta esta semana.

Una vez ejercido el derecho de tanteo por parte del Estado, la obra irá destinada a algunos de los museos públicos nacionales y, aunque la casa de subastas asegura desconocer el destino del cuadro, este periódico sí ha podido saber que no será el Museo de Bellas Artes de València.

Adquirido directamente al artista en la época de su realización, el autorretrato de Benedito Vives que ha comprado ahora el Estado ha permanecido oculto durante casi 120 años en la misma colección, por lo que no figura en ningún catálogo del artista ni ha estado presente en ninguna exposición, señala Ansorena.

En perfecto estado

«Permanecer en la misma colección particular tanto tiempo y, prácticamente, en el mismo lugar, ha permitido que llegue hasta nosotros en un perfecto estado de conservación, con la plasticidad y el colorido de sus pinceladas intacto, como recién salido de su estudio. También mantiene su marco original, elegido, como era habitual en sus cuadros, por el propio Benedito».

Además, dicen, «se trata de un autorretrato muy particular del pintor», ya que aparece ataviado con su sombrero Panamá blanco, en su estudio, con la obra De vuelta al trabajo apoyada sobre un caballete. Esta pintura la realizó en Bélgica, entre 1902 y 1904, «y se convirtió en una de sus obras más celebradas y ejemplo de la etapa más importante del artista, en la que su pintura adquiere una especial luminosidad, colorido y un rico empastado».

«El propio Benedito debió estar orgulloso de este trabajo por lo que decidió incluirlo en esta composición jugando de esta manera con el típico recurso del cuadro dentro del cuadro y creando, posiblemente, su mejor autorretrato. El pintor debió hacer la obra utilizando un espejo, ya que La vuelta del trabajo aparece invertida respecto al original».

Por todo esto, añaden, «se trata de una de las creaciones más importantes del pintor surgidas en los últimos años, una gran adicción a su catalogo y sobre todo la confirmación de la gran maestría técnica e intelectual de Manuel Benedito, cuya importancia quizás no haya sido valorada en su justa medida».

El 0,55 de las compras estatales

Que esta pintura de Benedito haya sido adquirida por el Estado pero no para su museo de pintura en València parece dejar claro que entre las prioridades del Ministerio de Cultura no está enriquecer el Bellas Artes con la obra de autores valencianos o no. La última compra que la administración estatal hizo para su pinacoteca valenciana -aunque gestionado por la Generalitat- tuvo lugar el pasado año y fue la Carrera de Joies de Antonio Fillol, por valor de 25.000 euros. Y lo hizo después de haber desembolsado 110.000 euros para que el Museo del Prado se quedara El sátiro, otra obra de Fillol que hasta entonces se exponía en la pinacoteca valenciana y que ahora se puede ver en una exposición sobre pintura social que acaba de inaugurar el museo madrileño.

En ese 2023 en el que el antiguo San Pío V fue agraciado con ‘La carrera de joies’, el Estado compró, por ejemplo, tres obras de Joaquín Sorolla para su casa-museo en Madrid por un total de 531.000 euros, y que habría que sumar a otras seis obras del artista valenciano compradas en 2022 por casi medio millón de euros.

El ministerio invirtió en 2023 un total de 13.965.142,87 euros en la adquisición de bienes culturales para las colecciones públicas, pero de ellos apenas 77.888 euros se destinaron a los dos museos valencianos de titularidad estatal: el Bellas Artes y el de Cerámica González Martí. Es decir, la inversión en la adquisición de bienes por parte del Cultura para los museos valencianos apenas representó el 0,55 % del total.

La Generalitat, en cambio, sí ha adquirido para el museo un total de 18 obras -varias, con el Estado ejerciendo el derecho de tanteo- entre 2023 y lo que va de 2024.

El Gobierno también adquiere un Solbes previo al Equipo Crónica

La de Benedito Vives no ha sido la única compra de un artista valenciano en una subasta en la que ha estado implicado el Estado. Según informaba esta semana la revista especializadas Ars Magazine, el Ministerio de Cultura ha adquirido a la casa de subastas Segre un interesante «Retrato de hombre», c. 1960 (O/L con marco del artista, 104 x 54 cm; 522), pintado con unos veinte años por Rafael Solbes, antes de unirse a Manolo Valdés y a Juan Antonio Toledo en lo que sería la aventura pop española por excelencia, el Equipo Crónica; ofrecido por 4.000 euros, no hubo interesados, momento que aprovechó el Estado para ejercer su derecho por el precio inicial.

Por su parte, en Setdart se subatará el próximo 29 de mayo un «Ecce homo» atribuído al pintor valenciano José de Ribera por un precio de salida de 30.000 euros. Se trata de una obra que se puede datar pocos años después, del traslado definitivo del joven Ribera a Nápoles a mediados de 1616. El cuadro en cuestión, con resultados estilísticos todavía evidentes y acentuados de origen caravaggesco, prosigue, con la composición invertida y con algunas variantes en la disposición de las manos atadas con una cuerda respecto al Ecce Homo del artista que se conserva en el Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

"Retrato de hombre" de Rafael Solbes. / Segre

