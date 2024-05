Noche de premios en València

Danza, humor, literatura, música, teatro y, sobre todo, el amor por la cultura han protagonizado esta noche la gala de la 17 ª edición de los Premios Fam Cultura-Pop Eye, que se han celebrado por primera vez en la ciudad de València -anteriormente se había realizado en Extremandura- y que han galardonado a 25 artistas de distintas disciplinas culturales. La ceremonia, que se ha realizado en el Palau de Les Arts, ha estado dirigida por los cómicos Tonino Guitián y Juanjo de la Iglesia, que se han encargado de poner su toque de humor durante las más de tres horas de celebración. A diferencia de las clásicas galas que se llevan a cabo durante todo el año, en esta ocasión los discursos han sido muy breves y han dado paso a la música, el baile o los vídeos, que han hecho que fuese más dinámica y entretenida. La Bien Querida, que ha recibido el Premio a Mejor Disco, ha sido la encargada de abrir el acto interpretando una de sus canciones más conocidas. Anteriormente, la actriz Cayetana Guillén Cuervo, padrina de estos galardones, ha enviado un saludo mediante un vídeo, en el que felicitaba a los galardones -ella lo ha recibido en tres ocasiones-. Por su parte, el grupo portugués Birds Are Indie ha puesto al público en pie antes de recibir su galardón, mientras que Lucía Lacarra ha demostrado su pasión por la danza a través de una coreografía sencilla, pulcra y llena de amor. Sin duda, la cultura ha estado muy presente, no sólo a través de las palabras, sino mediante las distintas 'performances' que se han realizado.

La alfombra roja de los premios Pop Eye en València /

Presencia valenciana

Entre los premiados, ha destacado la gran presencia de artistas valencianos. Concretamente, el escritor castellonense Manuel Vicent recibió el Premio Pop-Eye a las Letras, el DJ Chimo Bayo como Mejor Artista Valenciano, el grupo Nebulossa como Grupo Revelación, CaixaForum por su apuesta por la sostenibilidad y el Centro de Arte Hortensia Herrero fue reconocido por la excelencia. Todos ellos agradecieron que estos galardones se celebraran por primera vez en la ciudad.

Así, Alejandra Silvestre, directora de la fundación Hortensia Herrero, ha señalado que "estos premios nos dan un empujón para continuar con esta labor cultural". Por su parte, el 'showman' Chimo Bayo ha hecho gritar "Hu-ha" a todos los asistentes con su "Así me gusta a mí", que, por minutos, regresaron a la mítica Ruta del Bakalo.

Los valencianos Nebulossa han demostrado que siguen en una nube tras su paso por Eurovisión -y a pesar de obtener la 17 ª posición- y que, efectivamente, "Zorra" se ha convertido en un himno para todos. Durante la alfombra roja, decenas de asistentes se acercaron para fotografiarse con el dúo de Ondara, que, durante la entrega, ha interpretado el tema, al cual el público se ha sumado desde el primer momento. "Gracias a la ciudad de València por darnos esta oportunidad", han reivindicado durante su discurso, en el que, además, han agradecido a todas las personas que "han entendido el mensaje".

"Aquí aprendí mis primeras letras. Estoy en mi tierra", ha recalcado , por su parte, un emocionada Manuel Vicent.

Entre el resto de premiados se encontraban el grupo Dover (Viviendo la Era Pop), Agustín Pery (Novela), Fernando Navarro (Novela Musical), Victoriano Contreras (Mecenazgo), Birds Are Indie (Artista Portugués), César Lucas (Fotografía), J.A Bayona (Cine), Lucía Lacarra (Danza), Juan Soto Ivars (Ensayo), Silex Ediciones (Editorial Musical), Lola Herrera (Teatro), Vicente Vallés (Periodismo), Rafa Latorre (Radio), Culturas 2 (Televisión), Juana de Aizpiru (Artes Plásticas), María José Llergo (Duende) y Nauci Gold (Artista de Música Negra).

El hermano de J.A. Bayona, Carlos Bayona, que ha sido el encargado de recoger el premio, ya que su hermano se encuentra en el Festival de Cannes, ha protagonizado otro de los momentos divertidos de la noche. "A todos los que me habéis pedido una foto pensando que era Jota, deciros que no lo soy. Viva Aitana Bonmatí y Paco Plaza", ha señalado,.

Serrat, premio de Honor

Sin duda, uno de los momentos más emotivos ha sido cuando el recién Premio Princesa de Asturias de las Artes, Joan Manuel Serrat, ha recibido el Premio Pop Eye de Honor, que ha sido entregado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Durante la alfombra roja, el cantautor ya había protagonizado uno de los momentos más divertidos de la velada, ya que, al llegar al Palau de Les Arts, le pidieron que se tomara una foto ante el edificio y contestó, entre carcajadas, que no iba a fotografiarse ante "eso de Calatravo".

Durante la gala, Serrat ha hecho gala de su sentido del humor. "Canto por el gusto de cantar. Es un oficio que amo. Ha sido un oficio que me ha retribuido, no sólo económicamente, sino espiritualmente y que ha dado sentido a mi vida", ha recalcado entre aplausos el cantautor, que recordó que "este oficio me ha llevado a construir historias que son retales de mi alma de un devenir de casi 60 años".