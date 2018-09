Les millors guitarres del Tàrrega

La 52 edició del certamen internacional de guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim té ja als seus finalistes que hui es disputaran, a la nit, el primer premi . Els guitarristes seleccionats enguany són tots homes i cap d'ells espanyol, amb la qual cosa deixen la final com un premi absolutament internacional. Els seus noms són: Deion Cho de Corea, Marko Topchii d'Ucraïna, Ali Arango de Cuba i Yuval Teeni d'Israel. Javier Alonso, regidor de cultura ha destacat la «gran competitivitat que existix entre tots els participants, però al mateix temps, el bon ambient i companyonia, perquè els unix l'amor per la música i el llaurar-se un futur com a primers noms en el panorama de la música clàssica».

Ahir pel matí, mentre els finalistes assajaven amb l'orquestra de València, els membres del jurat, junt Alonso i la regidora de l'Ajuntament de Castelló Mari Carmen Ribera, han visitat el mausoleu de Francisco Tárrega en el cementeri de San José de Castelló per a retre-li el tradicional homenatge al mestre que atorga el nom al certamen.

Durant l'homenatge, el guitarrista i membre del jurat, Francisco Bernier, ha interpretat dos sentides obres del mestre Tàrrega que han fet vibrar als assistents este emotiu acte.