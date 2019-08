Música contra la violència de les fronteres

La música pot ser una eina per a oblidar l'horror a les fronteres. Eixe és el missatge que ha volgut transmetre la dramaturga i escriptora Shia Arbulú amb Música entre las piedras, novel·la finalista del Premi Nadal. En aquesta obra, l'autora conta la història de supervivència d'Alexander. Aquest jove naix en un camp de refugiats durant la guerra dels Balcans. Es troba en el costat equivocat del món, sense pàtria, sense nom, sense família. A través de la vida d'aquest xiquet desarrelat i la seua odissea pel món a la recerca d'una llar, l'escriptora se submergeix «en el càncer de la societat: la violència, les drogues, la prostitució i l'explotació infantil. La seua és la història de molts xiquets que creixen i sobreviuen en els racons foscos de les nostres ciutats», explica l'autora.

A través de la vida d'aquest xiquet, el lector es converteix en observador de l'evolució i transformació que ha patit el món occidental en les últimes tres dècades. Un viatge per la història recent i el seu impacte en la societat: la fragmentació de les idees, la maquinària del poder, el naixement de nous fanatismes, la fragilitat de la tolerància, la construcció dels discursos de l'odi i les seues diferents traduccions en violència i terror. La història del món sembla ser la història de les seues guerres.

La novel·la ens convida a veure créixer a aquest xiquet desarrelat i la seua interacció amb una sèrie de «personatges complexos que freguen la marginació social». A mesura que la novel·la aprofundeix en el desenvolupament emocional d'aquests personatges, es van filant les seues històries en una odissea personal per a trobar la seua identitat en una societat en la qual cada vegada resulta més complex definir-se a un mateix. Al costat d'ells descobrim que no és valent aquell que lluita, sinó el que té capacitat per a sobreviure, per a resistir-se als odis i sobreposar-se a la maldat en totes les seues formes, el que és capaç de trobar humor, amor i bellesa en els llocs més foscos.

Dramaturga i autora

Shia Arbulú és una premiada dramaturga i directora de teatre. Entre les seues obres destaquen: Rebelión, Cruelty Show, El Hombre Insecto o Volver a ser Agua. La seua primera novel·la Al Otro Lado de la Verdad (Teconté Edicions, 2016) és una novel·la juvenil sobre la crisi i la corrupció que ha despertat l'interès de la premsa, i que és a punt de traure la seua segona edició. La seua segona novel·la Lander està editada amb Edicions l'Antre (juliol 2018).

Shia dirigeix una acadèmia d'arts escèniques i fa més de vint anys que ensenya interpretació a xiquets, adolescents i adults. Ha escrit tant obres originals com a adaptacions de nombrosos clàssics. Destaquen textos com «El hombre insecto», «Cruelty show: Artaud ahora», «Rebelión» o «Volver a ser Agua».

Arbulú també és coneguda per ser l'antiga integrant del grup xilé Nadie, amb conegudes cançons com «La moda mata», «Creo que te quiero» o la seua versió de «Bailando», de Alaska. L'autora va passar després a liderar la banda La Ley durant els anys 80.