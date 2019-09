Canta canalla revoluciona als més menuts amb un nou disc

La formació valenciana de música familiar Canta Canalla ha editat el seu segon treball discogràfic, Revolucions per menuts, en format digital. Es tracta d'un repertori d'onze cançons que estan disponibles en plataformes com Bandcamp, Spotify o iTunes.

Després del seu EP de debut, on s'atreviren amb estils com el vals, les ranxeres, el blues, el tango o la rumba, els membres de Canta Canalla han continuat aprofundint en el seu eclecticisme musical. Així, han introduït melodies del folk americà, la cúmbia, el twist i el rock, gènere que té més presència. Tanmateix, la gran novetat de Revolucions per menuts és la participació de fins a quatre membres del grup en les veus principals, tasca fins ara reservada a un sol cantant.

En les seues tonades, Canta Canalla convida les criatures a lliurar-se a la bogeria del ritme amb unes coreografies ben especials. A més, fan un cant a l'amistat, intenten despertar la imaginació dels infants i conviden personatges molt particulars. De tota manera, el grup creu en la capacitat de xiquets i xiquetes per escoltar i interpretar les lletres de l'àlbum a la seua manera.



Col·laboracions

Canta Canalla ja havia posat en circulació dos avançaments: «La colla U» i «Pepeta twist». El primer tema, un homenatge a la pilota valenciana, és la cançó oficial del llibre homònim de Jaume Monzó i Miguel Ángel Giner Bou, guardonat amb el Premi de Narrativa Enric Lluch dels Premis Ciutat d'Algemesí i publicat per Andana Editorial.D'altra banda, «Pepeta twist» és una versió de la composició que Rafael Baldoví Nácher (veu), Bernardo Adam Ferrero (teclat) i Pepe Juan Ripoll (baix) van interpretar l'estiu de 1963 als estudis de l'emissora Ràdio Algemesí AJK i que alguns consideren la primera cançó pop gravada en valencià.

Revolucions per menuts es va enregistrar en diverses sessions celebrades a finals de maig i principis de juliol als Moma Music Estudio de Montcada sota el mestratge de Jorge Pérez i Jacobo Cardells. En les sessions de gravació també hi van participar Carles Chiner, vocalista i guitarrista de Gener, qui va tocar les postisses en «La colla U»; Aitana Ferrer, encarregada de la introducció i dels cors de «Pepeta twist»; Borja Penalba, productor i corista de «La colla U»; i Tonete Puerto, contrabaixista en «A fer la mar». Finalment, l'alzirenya Empar Piera (Empargrafia) és l'autora del nou logotip del grup (basat en un dibuix del xiquet Pau Benavent), del disseny del disc i de les il·lustracions que l'acompanyen.

En la portada i el llibret hi apareixen totes les persones que van participar en la gravació de l'àlbum (tècnics, col·laboradors, components de la banda, etc.); els protagonistes de les cançons; i els éssers vius que, d'alguna manera, són importants en la vida de Canta Canalla. Ha sigut, en definitiva, un gran treball en grup.