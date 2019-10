«Espanta la por!» torna al Museu d'Etnología per a celebrar la festa de Tots Sants

La Biblioteca i el Departament de Didàctica del Museu Valencià d'Etnologia presenten per quart any consecutiu la campanya «Espanta la por! Per Tots Sants, monstres valencians», amb una programació d'activitats dirigides a públic adult i infantil. L'objectiu principal és reivindicar Tots Sants, festivitat molt influenciada per la festa nord-americana d'Halloween, l'existència en l'imaginari valencià de monstres propis com la Quarantamaula, l'Home del Sac, les bruixes, l'Home dels nassos, el Caro o el Drac del Patriarca, i per a fomentar la lectura de la literatura popular valenciana, on aquests personatges són protagonistes de rondalles i llegendes.

Enguany «Espanta la por!» ofereix un ampli ventall d'activitats: tallers per a famílies i escoles i una variada programació per a adults, amb conferències, narracions i jocs, la presentació d'un nou volum de la col·lecció de contes i d'un joc de taula sobre els monstres valencians. En 2019 seran més de 100 centres els que desenvoluparan el seu propi «Espanta la por!» de nord a sud del territori valencià.