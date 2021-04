El col·lectiu de les societats musicals de la Comunitat Valenciana es troba actualment en un dels moments més delicats de la seua història. Després de més d’un any de mostrar resiliència davant l’assot de la Covid-19 i arrossegant pèrdues de més de 20 milions d’euros i després de la paralització dels esdeveniments culturals i festius, un nou tema amenaça amb alçar el moviment en peus de guerra: el govern autonòmic no ha inclòs el personal de les seues escoles de música en el pla de vacunació del professorat, tancant l’orella a una reclamació de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) des de fa mesos.

La Xarxa de Centres Educatius de la FSMCV està conformada per més de 600 centres educatius privats que imparteixen ensenyaments no reglats (escoles de música) i reglats (centres autoritzats) d’educació musical. Per les seues aules, condicionades amb cura per a crear espais d’aprenentatge segurs, passen diàriament més de 60.000 alumnes per a rebre la millor formació musical per part de més de 5.000 professors. Aquest ecosistema d’educació musical i personal nodreix i sustenta tot el moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, únic en el món i considerat per la Universitat de València com el principal agent cultural valencià. Una pedrera que subministra talent a la cultura valenciana des de les aules.

Cal destacar que els centres educatius de les societats musicals són entorns especialment vulnerables davant el coronavirus. D’una banda, la pràctica musical de determinats instruments impossibilita l’ús de la mascareta a temps complet. A més, un dels valors que fa úniques a les societats musicals és l’intergeneracionalitat del moviment, en el qual persones de totes les edats comparteixen una mateixa passió.

Amb coneixement d’aquests factors, la FSMCV ha estat en tot moment a l’avantguarda de l’adopció de mesures de seguretat: sense anar més lluny, el col·lectiu va ser un dels primers a nivell nacional a disposar d’un protocol específic. No obstant això, després d’aquests comportaments exemplars, la FSMCV denúncia que se sent «profundament agreujada», en comprovar que el govern autonòmic no ha anunciat plans per a incloure als seus professors en el pla de vacunació.

La Federació informa que el passat 4 de març va iniciar la seua reclamació mitjançant un escrit de sol·licitud a la Consellera de Sanitat per a la inclusió dels professors/es de les escoles de música de la FSMCV en el pla de vacunació contra el Covid-19 dirigit als docents de la Comunitat Valenciana. Davant això, la Conselleria de Sanitat remet a la FSMCV a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

El mateix dia, 4 de març, la FSMCV va sol·licitar una reunió amb el Conseller d’Educació, Cultura i Esport, Sr. Vicent Marzà. La Federació lamenta que fins al moment, no ha atés personalment la seua petició, sinó que ha delegat.

El 15 de març la FSMCV sol·licita al Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional i al Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial la inclusió del professorat de les escoles de música de la FSMCV en el pla de vacunació contra el Covid19 dirigit als docents de la Comunitat Valenciana.

Uns dies més tard, el 24 de març, la Federació informa que ha rebut una resposta negativa del Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional. Com a resposta a aquesta negativa, el 26 de març la Presidència de la FSMCV remet una carta al Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional, que amb data 31 de març és resposta argumentant que en el pla nacional no estan incloses.

Amb data 6 d’abril, la Federació torna a remetre a Consellera de Sanitat la sol.licitud enviada un mes abans, que es resposta el dia 8 per part de la Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció, de forma negativa.