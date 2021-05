El poeta i traductor valencià Marc Granell va guanyar ahir el XXI Premi Jaume Fuster, que entrega l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), en reconeixement a la «qualitat de la seua obra, a la importància de la seua trajectòria i al seu compromís».

A causa de les actuals circumstàncies de pandèmia de coronavirus, l’anunci del premi s’ha fet a través d’un comunicat. La presidenta de l’associació, Bel Olid, va parlar amb el guanyador fa uns dies per telèfon per a informar-lo que era el nou premi Jaume Fuster, mostrant-se Granell «molt satisfet i emocionat», alhora que va destacar que és un «goig rebre el guardó, perquè el donen els companys d’ofici».

El premi, que s’entregarà el pròxim dia 4 de juny a València, és un guardó destinat a posar en relleu el conjunt de l’obra d’un escriptor i té la característica que és triat a través de les votacions dels companys d’ofici socis d’AELC.

En una primera ronda, els socis -uns 1.600- poden triar a qualsevol autor, viu en el moment de convocar el premi, i que no l’haja rebut abans i, en segona ronda, la votació es duu a terme entre els tres noms més repetits.

Marc Granell ha publicat nombrosos poemaris com «Llarg camí llarg», amb el qual va obtindre en 1977 el premi Vicent Andrés Estellés, «Materials per a una mort meditada», premi Ausiàs March en 1980, o «Exercicis per a una veu» de 1981.

La institució Alfons el Magnànim ha editat el seu «Poesia completa (1976-2016)». Ha escrit poesia per als més xicotets, ha dirigit diferents col·leccions poètiques, ha traduït a escriptors europeus i ha sigut traduït a diverses llengües.

Quim Monzó, Jaume Cabré, Maria Antònia Oliver, Carme Riera, Joan-Francesc Mira, Isabel-Clara Simó, Jaume Pérez Montaner, Joan Margarit, son alguns dels autors que han guanyat el premi Jaume Fuster.