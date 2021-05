Sembra Llibres publica ‘Latituds de l’enyor’, la novel·la de debut de l¡escriptora Shubhangi Swarup. Un novel·la màgica, on l’autora ens acosta al subcontinent asiàtic i ens parla de la relació que mantenim amb la natura mentre ens explica una història d’amor de proporcions èpiques.

Swarup ens fa viatjar pels paisatges de les illes Andaman, per les muntanyes del Pakistan, per la vall de Katmandú i per la costa de Birmània amb grans dosis de realisme màgic, la qual cosa ens fa connectar amb l’imaginari col·lectiu fantàstic del sud d’Àsia.

Amb ‘Latituds de l’enyor’, traduïda per Elisabet Ràfols Sagués, descobrim Shubhangi Swarup, una narradora d’un talent i una visió extraordinàries que ha guanyat el Premi Sushila Devi a la millor ficció escrita per una dona i el Premi Tata Literatura Live!, el més prestigiós de l’Índia.