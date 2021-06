L’Institut Valencià de Cultura i la Universitat de València han presentat la 34 edició del festival Serenates, que se celebrarà al claustre de La Nau del 24 de juny a l’1 de juliol. L’edició d’enguany inclou huit concerts, entre els quals destaquen les actuacions del cantautor Pablo Milanés, així com les de les formacions professionals valencianes i les agrupacions de joves estudiants.

Sota la direcció de Francesc Valldecabres, l’Orfeó Universitari de València, en la seua actuació del diumenge 27, oferirà el concert Distopia que inclourà el debut de l’obra This is your judgement, de la jove compositora Llum Martín, sobre conceptes d’utopia i distopia.

L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València reprendrà en Serenates, dilluns 28, la programació extraordinària pel seu 25é aniversari amb un concert dedicat a Verdi, juntament amb alumnes de cant del Conservatori Superior de Música de València, tots ells a les ordes de la directora titular de l’OFUV, Beatriz Fernández Aucejo.

L’Orquestra de València tornarà al claustre de La Nau, divendres 25, amb un programa del cicle dedicat a Amparo i José Iturbi pel 125é aniversari del naixement del segon. Sota la batuta del director valencià David Gómez, l’Orquestra interpretarà una obertura de Martín i Soler, un concert per a dos pianos i una simfonia de Mozart. L’entrada per a aquest espectacle serà gratuïta amb reserva prèvia 72 hores abans del començament.