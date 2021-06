El festival Cinema Jove presentà ahir la programació de la seua 36 edició. El director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’Institut Valencià de Cultura, José Luis Moreno, i el director artístic del Festival Internacional de Cinema de València, Carlos Madrid, detallaren els continguts de la cita cultural prevista entre el 18 i el 26 de juny, on destaca el premi Lluna de València a la directora britànica Lynne Ramsay.

Des dels seus inicis, la directora ha rebut el reconeixement dels més rellevants festivals internacionals. Així, el curt que constituïa el seu treb all de fi d’estudis, Small Deaths, es va alçar amb el Premi del Jurat a Cannes en 1996. El seu segon curtmetratge, Kill the Day, va guanyar el Premi Especial del Jurat a Clarmont en 1997, i el tercer, Gasman, el del millor curt en el BAFTA Scotland de 1998 i. de nou, el Premi del Jurat a Cannes.

La realitzadora va participar a concurs en Cinema Jove amb les seues dues primeres pel·lícules, el film ambientat en la II Guerra Mundial Ratcacher (2000) i Morvern Callar (2003), un contundent exemple de cinema social britànic protagonitzat per Samantha Norton.

Ratcacher es va alçar amb el BAFTA a la millor esperança britànica en la 53 cerimònia dels premis i el Sutherland Trophy en el Festival de Cinema de Londres; mentre que Morvern Callar, basada en la novel·la homònima d'Alan Warnerque, va aconseguir els premis CICAE i de la joventut a Cannes.

El seu següent projecte va ser una nova adaptació literària, en aquest cas de Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Shriver, llibre reconegut amb el Premi Naranja de ficció en 2005. En 2011 va presentar la pel·lícula homònima a competició a Cannes. Els seus protagonistes van ser Tilda Swinton, John C. Reilly i Ezra Miller. En 2017 va repetir a Cannes amb l'adaptació de la recopilació de novel·les curtes de Jonathan Ames En realidad, nunca estuviste allí. Joaquin Phoenix interpretava el paper d'un veterà de guerra turmentat pel seu passat. Tant l'actor estatunidenc com la directora van ser reconeguts amb el premi a la millor interpretació i el millor guió.

A pesar que sovint es basa en l'adaptació de textos literaris, el cinema de Ramsay es fonamenta clarament en la imatge cinematogràfica i en el so. Les seues pel·lícules presenten un aire de realisme màgic en el qual les imatges, estranyes i incòmodes però també poètiques, mostren les experiències d'uns personatges ferits per la incomunicació i la violència, submergits en ambients morals i socials degradats, turmentats per la bogeria i el dolor.

Cinema Jove projectarà la totalitat de la seua filmografia i comptarà amb la presència de la realitzadora, que participarà en una trobada amb premsa i públic.

Carlos Madrid va anunciar la incorporació d'una nova pel·lícula en la Secció Oficial de llargmetratges a concurs, per la qual cosa la selecció passaria a estar integrada per 10 títols. Els belgues Anne Sirot i Raphaël Balboni, presents en Cinema Jove 2019 amb el seu curt Avec Thelma, visiten de nou València amb el seu debut en el llarg, Madly in Life, una història agredolça sobre la malaltia d'Alzheimer.

Les novetats anunciades durant la roda de premsa es completen amb la projecció del segon llarg d'Álex Montoya, Lucas, l'actor protagonista del qual, Jorge Motos, acaba ser reconegut en el Festival d'Alacant amb la Tesela de Plata; i una sessió titulada «Berlanga Desconocido», on es projectaran quatre curtmetratges inèdits del cineasta valencià en el centenari del seu naixement.

Aquesta selecció ens portarà de viatge per les diferents etapes de la vida del director: d’una banda, els seus anys d’estudiant, amb els seus primers curtmetratges Paseo por una guerra antigua i El circo de 1949; entremig, l’episodi «El leñador y la muerte» de la sèrie Les fables de La Fontaine dirigit en l’equador de la seua vida, en 1966; i finalment, la seua última producció, El sueño de la maestra de 2002, protagonitzat per, entre altres, Luisa Martín, Santiago Segura i el seu actor fetitxe, Pepe Isbert.