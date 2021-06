Demà, com cada 21 de juny, el món celebra el Dia de la Música, una jornada que commemora el paper dels músics en la societat i que a la Comunitat Valenciana cobra una dimensió especial: la valenciana és la terra amb més concentració de músics per habitant. Ho és, en gran part, gràcies al poderós moviment de les societats musicals, que suposen més d’un 50% del total d’Espanya i que aquest mateix any han sigut declarades manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial. En la vespra del dia gran de la Música, els valencians tenim molt a celebrar.

Celebrar el Dia de la Música des de terres valencianes és, en gran manera, celebrar la grandesa i el calat d’aquest moviment, que s’esten de llarg a llarg de la Comunitat, vertebrant el territori. Segons dades de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, existeix almenys una societat musical en el 95% dels municipis de més de 500 habitants. Un teixit social, educatiu i cultural que defineix per si mateix segles d’història musical valenciana.

I és que, en celebrar el Dia de la Música a la Comunitat Valenciana, celebrem també, per tant, la història i els valors socials que són traslladats de generació en generació a través de costums, cançons i relats. En aquest sentit, un 30% de les 550 societats que componen la Federació compten amb més d’un segle d’antiguitat i un 2% superen ja els 200 anys de funcionament. Generacions d’històries que perduren en la memòria cultural dels valencians gràcies a la labor de conservació del patrimoni que fan, de forma pràcticament altruista, les societats musicals.

En terres valencianes, a més, en parlar del Dia de la Música es fa també d’educació. En els més de 600 centres educatius que componen la Xarxa d’Escoles de Música de la Federació, 60.000 alumnes i 5.000 docents treballen constantment per a convertir aquest moviment en una autèntica pedrera talent composta de músics excel·lents, reconeguts en qualsevol part de món. Una formació musical de qualitat complementada amb un ensenyament en valors com el treball en equip, la col.laboració, la creativitat i la il·lusió per la música. Un motiu de celebració constant que nodreix any rere any a la cultura valenciana des de les aules de música.

Enguany, a més, preparar-se per a celebrar un 21 de juny, Dia de la Música, és agrair l’esforç i la resiliència de tot un col·lectiu compost per més de 40.000 músics i 200.000 socis. Malgrat estar travessant un any en què la música provinent de les societats musicals ha sigut, en gran manera, silenciada a causa de la situació d’urgència sanitària que travessa tota la població, l’esperit del col·lectiu s’ha mantingut en peus i arriba reforçat a reclamar el seu lloc entre tots els carrers de la Comunitat.

Any Berlanga

Com a prova d’això, i demostrant que aquest col·lectiu batega amb la mateixa intensitat que sempre, fa uns dies es va celebrar el centenari de Berlanga com no podia ser d’una altra manera: amb música. De manera simultània, a les 12 hores, a Alacant, Castelló i València les bandes de música van retre homenatge al cineasta amb la banda sonora de Benvingut Mr. Marshall. Un ambient festiu per a homenatjar a un dels valencians més universals, dins dels actes de l’Any Berlanga organitzats per la Generalitat Valenciana. No hi ha millor preludi per a recordar demà perquè aquesta és una Terra de Música.