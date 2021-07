L’obra de Valentín Villaverde, catedràtic de Prehistòria de la Universitat de València, ha aconseguit el guardó com a millor obra de divulgació científica en els XXIV Premios Nacionales de Edición Universitaria que atorga la UNE i que, enguany, seran entregats al mes de novembre a la Universitat de València.

L’any del centenari segueix donant bones notícies a Publicacions de la Universitat de València. El dimarts es va conéixer que l’obra La mirada neandertal. Orígenes del arte visual, publicada per l’editorial de la Universitat de València, ha estat guardonada en els XXIV Premios Nacionales de Edición Universitaria que atorga la Unión de Editoriales Universitarias Españolas en la categoria de Mejor Obra de Divulgación Científica.

El llibre del catedràtic en Prehistòria per la Universitat de València Valentín Villaverde, publicat el 2020, forma part de la col·lecció Sin Fronteras, dirigida per Carolina Moreno amb coordinació de Soledat Rubio i coeditada per Publicacions, la Càtedra de Divulgació Científica i la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, de la Universitat de València, creada per a fomentar obres de difusió del coneixement des d’un punt de vista divulgatiu.