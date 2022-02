És una veritat universalment coneguda que totes les coses bones de la vida tenen un punt final, també el nostre abecedari del món del llibre valencià. A continuació, presentem l’última entrega d’aquest recorregut pel camp semàntic de la lectura i els seus professionals.

T de torrat, així li agradava el pimentó a Vicent-Andrés Estellés (Burjassot, 1924 - València, 1993) segons relata al poema ‘Res no m’agrada tant’. L’obra d’aquest autor és clau per a comprendre la producció literària valenciana contemporània. De la seua producció poètica, destaquen Les pedres de l’àmfora, Llibre de meravelles i Mural del País Valencià. Va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i el Premi de les Lletres Valencianes. L’editorial 3i4 ha publicat la seua obra completa.

U com en Rutes Literàries! Aquestes propostes de la Fundació FULL ofereixen l’oportunitat de connectar el patrimoni natural, cultural i històric del territori valencià amb diverses obres literàries i creadors. Una forma diferent de conèixer paratges com l’Albufera de València.

V d’Enric Valor (Castalla, 1911 - València, 2000). Gramàtic, lexicòleg, rondallista i novel·lista, va rebre el Premi de les Lletres Valencianes, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, entre altres guardons. El seu llegat inclou peces de narrativa com el «Cicle de Cassana» (editat per Tàndem i integrat per la trilogia Sense la terra promesa , Temps de batuda i Enllà de l’horitzó), però també importants aportacions a la lexicografia valenciana amb títols com La flexió verbal. A més, va dur a terme una tasca fonamental recopilant 36 rondalles de la tradició oral que va convertir en literatura escrita.

W de web. Com els webs dels projectes coordinats per Fundació Full. Les pàgines de Ciutat Lectora, De Viva Veu o a la Llibreria Virtual de la Plaça del Llibre t’esperen amb moltes propostes per a nodrir el plaer de la lectura!

X de xarxes socials! Als perfils de Twitter, Facebook i Instagram de la Fundació FULL pots trobar tota la informació sobre els nostres projectes de foment lector, els professionals del sector i les novetats editorials valencianes. A més, pots consultar els continguts d’aquesta secció amb el hashtag #VadeLlibres. Ja en segueixes? No? I a què esperes!

Y de muntanya, com les que pots pujar dins de la nostra iniciativa Llibres al cim. Aquest programa proposa portar un volum d’excursió per la geografia valenciana, pujar amb ell al cim del pic valencià que més et fascine i compartir les fotos de la peripècia amb el hashtag #LlibresAlCim.

Z com en… benzina! Per què per als lectors i lectores de totes les edats, pelatges i condicions, els llibres són la benzina que activa els motors de la nostra imaginació. Un combustible, en aquest cas no contaminant, que posa en marxa la creativitat i ens fa més lliures.a