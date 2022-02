El sector teatral i literari ret homenatge a l’escriptora Isabel-Clara Simó. El cap de setmana del 18 al 20 de febrer es representarà al teatre d’Alcoi ‘Júlia’, una de les obres més conegudes de l’autora. Concidint amb l’estrena, l’editorial Bromera ha organitzat un emocionat homenatge a l’autora alcoiana per antonomàsia. D’ella, de les seues obres i del seu lligam amb Alcoi parlaran Cristina Dalfó, filla de l’autora; Gonçal López-Pampló, director literari de Bromera; Carles Cortés, escriptor i amic de l’autora, i Ester Vizcarra, periodista.

Uns dies abans de la representació a Alcoi arribarà a les llibreries l’adaptació teatral de Júlia, a càrrec de Gemma Miralles. Podreu trobar-la a partir del 15 de febrer.

Pocs dies després de l’homenatge arribarà a les llibreries L’inesperat i altres contes, el primer llibre que recull narracions inèdites d’Isabel-Clara Simó després de la seua mort l’any 2020. Es tracta d’una obra divertida i, alhora, tendra i agosarada que ens farà somriure a tota hora, bé amb compassió, bé amb ironia. A més, també hi haurà una reedició d’El meu germà Pol.

Isabel-Clara Simó fou una de les autores més reconegudes de la nostra literatura contemporània, a més d’una persona generosa, vital i compromesa. «A Bromera hem tingut la sort d’haver treballat amb ella durant molts anys i sempre hem tingut el plaer de comptar amb la seua inestimable col·laboració. Ens ha deixat una de les escriptores més llegides del nostre temps, a qui recordarem a través de la seua extensa obra, composta per més d’una cinquantena de llibres –des de narrativa fins a teatre, poesia, assaig i, fins i tot, guions televisius–, dirigits tant al públic juvenil com adult, així com una trajectòria dedicada a la defensa i la promoció de la nostra llengua», ha explicat l’editorial.

L’obra d’Isabel-Clara Simó ha estat reconeguda amb guardons com el Premi Víctor Català per És quan miro que hi veig clar, el Premi Serra d’Or de Literatura i Assaig per Històries perverses, el Premi Sant Jordi de Novel·la per La salvatge, el Ciutat d’Alcoi de Teatre per La visita, el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira per El meu germà Pol o el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians. A Bromera ha publicat, entre altres, el seu clàssic Júlia; l’obra de teatre Còmplices; novel·les d’èxit com La innocent (Premi València de Literatura), La vida sense ell, Raquel, Tzoé (Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil), Joel, Dora diu que no, El meu germà Pol (Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira), Un tros de cel i L’amant de Picasso, així com els reculls de relats Dones i Homes, que han gaudit d’una enorme acceptació per part dels lectors.

La seua trajectòria també ha estat homenatjada amb guardons com el Memorial Jaume Fuster de l’AELC, la Medalla d’Or de la Ciutat d’Alcoi, la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitats, el premi a la trajectòria de la Plaça del Llibre de València o el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, un reconeixement a la importància i l’exemplaritat de la seua tasca intel·lectual i la seua contribució notable i continuada a la vida cultural en la nostra llengua.