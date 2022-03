La falla el Mocador de Sagunt ha tornat a triomfar en el concurs de llibret de la Generalitat Valenciana i ha guanyat l’edició 2022, per la qual cosa percebrà un premi de 5.000 euros. En total, enguany s’han concedit 80 premis i una quantia total de 85.000 euros amb els quals la Conselleria de Cultura vol fomentar l’ús del valencià en les publicacions falleres.

Respecte a la resta de guardons de la primera part del rànquing, el segon premi ha estat per a la falla la Malva d’Alzira, altre clàssic del concurs (4.500 euros) i el tercer s’atorga a Reis Catòlics de Silla (4.000 euros). En quarta posició queda falla del Xúquer de Sueca (3.500 euros) i en quinquena, el Portal de la Valldigna de Tavernes.

"Som molt feliços i estem agraïts a tot l'equip de la falla Mocador per a fer possible està cita històrica". Així ha rebut la comissió de Sagunt el primer premi de Llibrets que els permet presumir de ser la la única de la Comunitat Valenciana que s'ha mantingut en el podi d'aquest concurs en els últims quinze anys, obtenint un total de sis primers premis. Titulat “Dissenyar icones”, la presentació d'aquest llibret va formar part del programa oficial de la World Design Capital València 2022.

D’altra banda, la falla d’Alzira la Malva s'ha llaurat una sòlida reputació com a editora de llibrets. Enguany ha guanyat el segon premi, però ja acumula molts primers i mai defrauda. La publicació d'enguany és tan voluminosa com de costum i apareix embolicada en una caixa de cartó sobre la qual s'imprimeix una vinyeta del genial dibuixant de Levante-EMV, Ortifus. El contingut analitza des de múltiples punts de vista l'aturada provocada per la pandèmia i el ressorgir de la festa. Reuneix col·laboracions de molt alt nivell.

En el cas de Reis Catòlics de Silla, l'autor és el vicepresident, Tomàs Palomares, i el disseny és de Panal Fallero. Només conéixer el premi, ha mostrat la seua il·lusió perquè és un reconeixement a la seua aposta per la publicació en un context difícil donat que en els dos últims exercicis no ha deixat de publicar-lo. I ara, la falla dona un pas més i vol "Tornar als Orígens", amb una història que es desenvolupa en els anys 60 del passat segle i té l'estètica d'eixa dècada. Palomares considera que l'èxit i el premi actual es deuen al fet que, enfront dels dissenys més moderns que predominen en el sector, ells han apostat pel format clàssic.

La falla del Xúquer, de Sueca, ha elaborat un llibret dedicat a les paraules, les pròpies d’una pandèmia, les que més trobàrem a faltar, ja inventades per a un temps nou, paraules de sempre. "Paraules per a expressar alguna cosa que mai abans havíem viscut. Perquè a la fi, aquest llibret és una continuació d’aquella història interminable que amb sort, o mala sort, iniciarem ara fa un any i que avui en dia també és temptar de nou a eixa sort tal vegada esquiva", explica la falla..

Finalment, el "llibret" de la falla Portal de Valldigna de Tavernes, que ha quedat en cinquena posició. Porta per títol "Vosté està ací", i suposa un viatge pels diferents camins i rutes, "perquè l'important en aquesta vida és gaudir del viatge", apunten des de la pròpia comissió. A Tavernes de la Valldigna ahir va ser un dia d'alegria, ja que la totalitat de les comissions han resultat premiades en la convocatòria de la Generalitat.

Falles del cap i casal

Respecte als premis de la convocatòria secundària, dirigida a les comissiona falleres de la ciutat de València, la publicació de Na Jornada és la guanyadora, seguit de la proposta de Borrull-Socors i de Borrull-Túria.