La Beneficència acull diumenge l’espectacle ‘Marc Granell Recitable’, que acostarà els versos del poeta valencià a través de la veu de Vicent Camps i la música de Miquel Pérez Perelló.

‘Marc Granell Recitable’ naix de l’encàrrec que l’any 2015 va fer Edicions 96 a Vicent Camps i Miquel Pérez Perelló, per editar un llibre de poemes juntament amb un CD. Com a resultat, es va editar un acurat treball que recopila més de trenta poemes, seleccionats i recitats per Vicent Camps, acompanyats de música original creada per Pérez Perelló i que es completa amb una entrevista a Marc Granell elaborada per Maria Josep Escrivà.

Els poemes seleccionats (molts dels quals es podran escoltar en La Beneficència) porten per títol Naixement del dia, Cançó del mariner, Un home feliç, La frontera, Terra d’asfalt-Què passa-Per l’horta, La guerra – La pau, El fem que fem, Les barquetes del Perelló, Vents, L’arbre vell, Mai no se sap, La gran fira, El meu país - Llarg i prim, L’illa, T’has alçat dins de mi, Ara sé amor que la tristesa és no tenir-te, No t’envie avui roses, Dóna’m amor, la mà, Cul de sac-Desig, Vesprada de festa, Els ocupants, George Grosz, Terra lliure, Banderes, Gare du Nord, Cançó de bressol per a despertar consciències, El xiquet soldat i Els poetes.

La guitarra és l’instrument principal que acompanya a tots els poemes i en alguns d’ells compta amb María Moreno amb el clarinet, la flauta i la percussió.

El mateix Marc Granell ha dit de l’espectacle: que «els treballs que realitza des de fa anys Vicent Camps acompanyat de Miquel Pérez Perelló, fan que la poesia recupere el seu sentit i la seua finalitat, portant-la de nou, a través de la meravella de la seua dicció, de la seua música, a tots. Perquè de tots és i fa falta que ho siga».