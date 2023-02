«No és coneix rivalitat entre Elx i Alacant dins del fet muixeranguer»

Ets una veterana a la Muixeranga d’Alacant, però com es cou que acaba presentant-se a les eleccions? Què li empeny a fer-ho?

Ha estat el resultat de dos ingredients necessaris. Per una banda, la necessitat de la colla per donar continuïtat al treball ben fet de l’anterior Equip de Coordinació i, la confiança i el caliu de tota la colla en assemblea.

Per cert, en quin moment podríem dir que es troba a hores d’ara la seua colla?

Gaudim de bona salut, malgrat les particularitats dels moments viscuts amb la pandèmia. Potser és bon moment per parlar dels aspectes sòlids com a colla: una forta capacitat resolutiva front els canvis d’espai d’assaig, una colla cooperant junt altres colles del Sud, una nova àrea tècnica amb caràcter i confiança per afrontar la maduració de la xicalla entre d’altres.

Quin són els objectius que voldria assolir en la seua etapa com a presidenta? Quins projectes voldria dur a terme?

Actualment, ens trobem en un moment de (re)col·locar totes les peces per continuar amb la nostra activitat i mirar cap avant aprenent de la nova realitat. A hores d’ara estem consolidant una bona freqüència d’assajos i està incrementant l’assistència, amb gent de Mutxamel que s’acosta a fer pinya. També dediquem temps a altres activitats com la nostra calçotada amb el tradicional concurs de romesco, activitat que acabem de recuperar després de tres anys. Això ens permiteix pensar en la continuitat i mirar cap al futur amb il·lusió.

Com és la relació amb l’Ajuntament de la ciutat? I amb la Federació Coordinadora de Muixerangues (FCM)?

Les relacions institucionals son força importants pel que fa a l’equilibri i el benestar de totes les colles front incerteses, un exemple de bones relacions és el programa d’intercanvis de la FCM o l’acollida rebuda per l’administració local a Mutxamel. Aquesta última pot tindre molt a veure amb relacions amb un col·lectiu de festers del poble. Vam actuar a l’Entrada cristiana de la localitat i va ser també l’entrada muixeranguera a Mutxamel. Aquest fet ens porta a pensar que les relacions han de mirar més enllà de les entitats públiques, és a dir, fer pinya amb altres col·lectius i colles. Treball que continuarem desenvolupant des del nou equip de coordinació i junt la FCM.

És coneguda la rivalitat entre Alacant i Elx. No obstant això, la relació entre vosaltres i la M. d’Elx és excel·lent. Fins i tot, heu procurat formar i orientar la colla il·licitana en la seua etapa inicial. Ens podria exemplificar aquestes bones pràctiques?

No és coneix rivalitat entre Elx i Alacant dins del fet muixeranguer, som Sud i fem una activitat des del respecte formant pinya sense diferències entre rols dins de l’estructura o amb colors de la samarreta. La fórmula ha estat la proximitat i la col·laboració, més que bones pràctiques parlaria de les fortaleses particulars del Sud junt les de l’activitat muixeranguera, que en son moltes i bones.

Quin calendari d’actuacions se us presenta properament?

Arrel de la pandèmia hem interaccionat poquet amb altres colles més enllà del Sud. Les oportunitats de participar en la quotidianitat de les trobades s’han vist molt reduïdes. La Fireta de la Fantasia a Castalla i la nostra VI Trobada a Mutxamel han estat les úniques fites on hem compartir espai amb altres colles als tres últims anys. Potser a març, serà moment per retrobar-nos i reprendre aquest caràcter de germanor que ens caracteritza.

No voldria acabar sense preguntar-li per la Trobada de muixerangues d’Alacant, que en la darrera edició es va fer a Mutxamel. Repetireu ubicació amb format de rondes o tornarà a Alacant convidant moltes colles que actuen alhora?

És molt prompte per parlar de la VII Trobada, encara que el procés per decidir la data està ben aprop. En referència a la ubicació, potser la colla es troba en una etapa diferent on es planteja la possibilitat de certa itinerància en la ubicació. Entenem que el format de gran trobada és bon objectiu per l’aplec que es proposa des de la FCM. No obstant això, alerta amb les xarxes socials, a poc a poc resoldrem els misteris de la propera edició.