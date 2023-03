La primera gran trobada de muixerangues de l’any és la que coorganitza la Conlloga Muixeranga de Castelló amb l’Institut Valencià de Cultura i l’Ajuntament de Castelló de la Plana, en el marc de les festes fundacionals de la ciutat: la Magdalena. A l’edició d’enguany, la vuitena, estaven convidades la Muixeranga d’Alacant, una colla amb qui els de groc tenen una relació molt estreta des de fa temps, i la colla castellera dels Minyons de Terrassa, qui va tornar la visita feta pels de Castelló el novembre passat.

La Conlloga volia tornar a la seua plaça preferida, l’Hort dels Corders, però per decisions alienes als organitzadors la ubicació escollida fou finalment el Parc de Rafalafena. Malgrat aquesta reubicació, el públic, cada vegada més fidel a la Trobada, no va fallar. «Possiblement, és l’any amb més públic, amb molta gent de Castelló, però també molta gent de fora», va dir un membre destacat de la Conlloga, cosa que demostra que aquest acte està molt assentat dins del programa oficial de les festes. No obstant això, la Conlloga no renuncia a tornar a l’Hort dels Corders.

La Trobada es va iniciar amb una cercavila des de la plaça Major, amb una aturada on ja es van alçar les primeres torres humanes. Després de l’entrada a plaça de les tres colles, l’actuació es va desenvolupar amb el format de tres rondes alternes i una ronda conjunta de pilars de comiat. La Muixeranga d’Alacant en la cercavila va fer una Torreta Sense Desplegar i dues Campanes. Després, en plaça, van començar amb molta força, ja que en la primera ronda van alçar una imponent Xopera, a pesar del tremolor inherent a aquestes estructures. Aquesta és la seua primera muixeranga de cinc pisos des de la pandèmia. En la següent ronda van deixar net un remat d’Alta de Cinc, la qual, segurament, intentaran fer-la en una altra ocasió. I ja en la tercera ronda van fer una Sénia. Conclogueren la seua participació amb un Pilar de quatre aixecat per baix i diversos pinets de tres i dues altures. Sense dubte, una actuació molt meritòria, en clara recuperació dels efectes de la pandèmia i que apunta que encara pot anar a més.

Per la seua part la Conlloga va fer una actuació molt destacable, de les millors de la seua història, resultat dels intensos assajos previs, qualificats de «prussians» per algun membre groc-terrós, amb la idea d’oferir espectacle i tradició davant del seu públic, en el seu dia gran, i no van decebre. En la cercavila van alçar dos Pilons, dues Roscanes i una Torreta simultànies. Després, en rondes, van plantejar una actuació ambiciosa, doblant figures molt tècniques. La primera va ser de dues Moreres, muixeranga de cinc pisos, emblema de la Conlloga, tot i que una de les quals calgué treballar-la. En segona ronda van fer dues Sénies simultànies, per donar participació a la nombrosa xicalla de groc. I en la tercera ronda van fer dues Xoperes. Cal recordar que aquesta va ser la primera muixeranga de cinc pisos que van fer, en la Magdalena del 2016. Per acabar van fer 4 pilars de quatre pisos alhora. Molta alegria entre els membres de la colla de Castelló, que van acabar demanant un pis més al seu mestre, Jaume Alcoceba. El temps i els assajos decidiran.

Els Minyons de Terrassa, una de les colles punteres del món casteller a Catalunya, van entrar a plaça amb un pilar de quatre caminat. A primera ronda van descarregar un castell d’estructura 3 de 7. En segona van fer el 4 de 7 amb el pilar, que fou presentat i molt aplaudit pel públic, i del qual Joan Nàcher, mestre de la Nova Muixeranga d’Algemesí i speaker de luxe en la Trobada juntament amb Elba Barberà, també de la Nova, va dir que estava fet «com qui es menja una poma o es grata el genoll», per l’aparent facilitat amb què el van fer. A la darrera ronda van descarregar el 5 de 7. Per finalitzar, en la ronda conjunta, van alçar el Vano de Cinc.

En definitiva, una gran festa de la cultura popular i de germanor de les tradicions de torres humanes de les dues ribes del riu Sénia.