L’IMAB va realitzar al llarg de l’any 2022 un total de 1737 activitats, un 56% més respecte a l’any 2019. Parlem de xifres que, en termes de mitjanes, superen amb força les del territori valencià i l’estat. Quina és la clau?

Vam entendre que les biblioteques han d’oferir activitats culturals formatives, informatives, i d’animació lectora que complementen el seu propi servei tradicional. Aquestes accions, que ens han situat com un dels serveis més valorats de l’Ajuntament, són possibles gràcies a un equip de persones increïble que sent verdadera passió i amor per la professió i es deixa la pell per crear lectors i que el llibre i la lectura siguen elements quotidians i d’interés en la nostra ciutat. A banda dels números, que són cridaners, tractem que siguen accions transversals que impliquen a tota la ciutadania, des de col·legis, associacions, usuàries i usuaris… La nostra finalitat és que la biblioteca forme part imprescindible de la seua quotidianitat.

Més de 30.000 persones han participat en aquestes activitats. Com s’ha arribat a connectar amb tanta gent?

La transversalitat en el tipus d’accions implica una transversalitat en la seua difusió. Comptem, per exemple, amb espais de col·laboració a la ràdio i televisió municipals en els quals fem lectures de contes o entrevistes amb participants de les nostres activitats. Les xarxes socials també són clau, utilitzem Facebook, Twitter, Instagram i estem treballant en TikTok per a un futur pròxim. Vam ser, també, una de les primeres biblioteques públiques que va implementar l’ús de WhatsApp com a server d’atenció, resolució de dubtes o renovació de préstecs. També és fonamental el paper del personal de les nostres biblioteques, són excel·lents comunicadores i, finalment, quan ofereixes serveis que deixen com a resultat una experiència positiva, el mateix públic es converteix també en un difusor del teu treball.

Com s’enquadra la Plaça del Llibre de Gandia dins d’aquest cosmos literari i de foment lector?

És un fet transcendental i imprescindible, conjuntament amb ‘Tardor Literària’, l’última gran acció de promoció del llibre i la lectura. És fantàstic veure com, a partir d’aquesta festa del llibre en valencià, s’ompli la Plaça Rei Jaume I de llibres, llibreters, lletraferits, accions, i activitats al voltant de la nostra literatura. La Plaça del Llibre és un dels pilars en els quals es sustenta el foment de la lectura que oferim a Gandia.

Si a tot aquest teixit cultural li sumem noms propis de la història com Joanot Martorell o Ausiàs Marc, hem de parlar de Gandia com una capital literària, no?

Tenim una tradició innegable. Hem sigut i som bressol d’escriptors i escriptores grans de la nostra llengua. Des de l’IMAB aportem el nostre granet perquè aquesta tradició tinga futur i quan el llibre i la lectura són fets normals dins de la quotidianitat, i es treballa, es facilita aquesta proliferació de noms vinculats al món literari.