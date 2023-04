La Universitat Normal del Nord-est (NENU), amb seu a la ciutat xinesa de Changchun, ha lliurat els premis del II Concurs de Dibuix «Jaume I arriba a Changchun per la Ruta de la Seda» al Museu d’Història Natural. Esta iniciativa, que s’organitza per segona vegada en esta ciutat del nord-est del país, és complementària a la que es desenvolupa a València des de fa set edicions. En el cas valencià, la figura que es posa en valor és la del pensador xinès Confuci.

En els dos concursos, estudiants de nivells d’Educació Primària i els primers cursos de Secundària, reinterpreten a través d’un dibuix un relat fantàstic sobre l’arribada d’estes dues figures històriques. La seda és el fil conductor que propicia que Confuci arribe a València i Jaume I a Changchun. A la setena edició, que es va celebrar a València el novembre passat van participar més de 1.200 escolars d’una dotzena de centres d’ensenyament valencians, una xifra similar a la que s’ha arribat en el cas xinés, i que han procedit de diverses escoles de la seua província.

Amb estos concursos s’aconsegueix, segons el director de l’ICUV, «establir un relat i un fructífer diàleg cultural entre les dues societats, la xinesa i la valenciana; que comparteixen molt més del que sembla a primera vista. I ho fem d’una manera lúdica i artística, i des de les escoles, entre els 6 i els 14 anys, quan l’alumnat és més receptiu». Des que el 2016 va començar la primera edició a València, hi han participat desenes de col·legis de la ciutat i de l’àrea metropolitana i han presentat més de 5.000 dibuixos.

Ambdues ciutats, a més de pel seu Institut Confuci, estan unides per una mútua estima i interés per compartir iniciatives culturals i acadèmiques. A l’estiu de 2021 es va celebrar, en modalitat online, una Jornada Turística d’Alt Nivell entre Changchun i València. D’aquesta trobada van sorgir propostes d’intercanvi que es faran a mig termini, com una vista d’escolars de Changchun a la nostra ciutat i viceversa.