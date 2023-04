El líder d’Al Tall, Vicent Torrent, rebrà ben aviat un nou homenatge en la seua ciutat natal, Torrent, on ja dona nom a l’auditori. L’Institut d’Estudis Comarcals (Ideco) de l’Horta Sud ha decidit atorgar-li el premi Quico Moret, per a reconéixer la seua trajectòria al capdavant de la mítica formació i també les aportacions al món de la cultura i del patrimoni com a musicòleg.

Així ho ha anunciat el president de l’Ideco, Josep Maria Tarazona, aquest dimecres a Torrent, durant la presentació de la gala que l’entitat organitzarà el 28 d’abril en la Sala Cívica de l’Antic Mercat de la ciutat. L’activitat reuneix a una ampla representació del món de la investigació i la intel·lectualitat de la comarca, a més de les organitzacions més representatives de l’Horta Sud. Junt amb Vicent Torrent, rebrà el guardó Carmen Valero (un premi que es va instituir fa uns anys) la directora d’orquestra paiportina Beatriz Fernández Aucejo, una de les poques en eixa professió, «encara que afortunadament va creixent el nombre» i també amb una significativa trajectòria en la comarca, a través de diverses societats musicals, encara que actualment el seu treball ja es situa en el terreny internacional. La decisió recau en la directiva de l’Ideco i el procés s’inicia amb consultes a altres organitzacions comarcals, com la Fundació Horta Sud. Posteriorment, tres persones de la direcció de l’Institut formulen propostes en sobres tancats, que seran la base per al debat posterior. Josep Maria Tarazona ha explicat que ja són set les edicions de la gala que acull la ciutat de Torrent, un acte que suposa l’inici oficial de curs, encara que l’Ideco tracta de tindre presència en altres pobles de la comarca al llarg de l’any. En la gala també es donarà a conéixer el treball guanyador en el XXVI certamen d’investigació, que ha anat a parar al catarrogí Enric Monforte i que aborda la pilota valenciana en la comarca de l’Horta Sud, «un esport que va tindre un decaïment fa unes dècades i que torna a revitalitzar-se a través de noves escoles», ha defensat Tarazona. El president de l’Ideco ha aprofitat la presentació per a informar d’alguns projectes com el Congrés d’Història de l’Horta Sud, que se celebrarà en novembre.