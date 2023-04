El Teatre Principal de València acollirà el concert d’Auxili el pròxim dimarts 25 d’abril a les 20:00 hores, per a commemorar el Dia de les Corts Valencianes, un concert especial dins del cicle «Música al Principal» que comptarà amb nombroses col·laboracions i que ja té les entrades pràcticament exhaurides.

Auxili estaran acompanyats a l’escenari del Principal per artistes com La Maria, Mireia Vives, Sandy, Colomet, Maluks i Flora i David d’el Diluvi; a més d’Àlex Seguí i Joan Marc Pérez de la Gossa Sorda, Manu Pardo de Funkiwis i Toni Fort ‘Pollet’ de Zoo... una llarga llista d’artistes que se sumaran al grup d’Ontinyent en la seua proposta potent i festiva, que el públic podrà gaudir al gran teatre de València. Els anys de música, amistat i lluita d’Auxili han culminat amb la publicació de «Guaret», el seu quart disc i àlbum més conceptual que han fet fins al moment, que va estar entre els finalistes als Premis Carles Santos 2022. Amb ritmes de reggae i la música jamaicana, que ja s’han convertit en segell d’identitat d’Auxili, les noves cançons són un cant a la terra i les arrels. Este concert d’Auxili a València s’inclou dins del cicle «Música al Principal» de la Conselleria de Cultura, pel qual ja han passat artistes com Marala i Laura Esparza i Carlos Esteban, Andreu Valor, Ramonets i Dani Miquel; i el 12 i 13 d emaig ho faran els Smoking Souls.

Poesia a la Beneficiència

També amb motiu del 25 d’Abril, la Beneficència ha organitzat tres concerts en clau poètica i reivindicativa. Hui, a a les 12:00 hores, actuarà el Cor de l’Eliana, dirigit per Nelo Juste, amb una dotzena de cançons de lluita i de pau, com «Jo vinc d’un silenci», «Grandôla vila more», «Lladres» o «Bella ciao»; i a les 19:00 hores diverspos autors i grups retran homenatge al poeta Marc Granell, de la mà del Col·lectiu Ovidi Montllor (COM). Ahir va actuar el cantautor Andreu Valor, presentant una versió adaptada del seu últim disc, «Un nou món».