Tinc la sensació que no deixem de distanciar-nos i, el que és pitjor, solament ens unim majoritàriament per a xocar i fer-nos mal. Suposa una manera d’actuar que no supera, amb el pas dels segles, l’espècie humana. Trobe que vindria bé buscar motius per a coincidir de forma conjunta. Així que, la locució «al voltant» em sembla important. Amb ella, volem dir que estem ubicats i ubicades en un espai circumdant que té per centre un punt determinat. Els seus sinònims són «entorn de», «a propòsit de» o «prop de». En un sentit abstracte, l’emprem per a referir-nos de forma imprecisa a una reflexió o a un tema d’una conversa. Entre el que significa, em quede amb el fet que, en pronunciar-la, manifestem que tenim un punt comú i que més d’una persona l’envoltem per a compartir-lo.

En un 9 d’Octubre com este que acabem de passar, calia haver buscat més elements perquè tot i totes, de forma conjunta, ens posàrem «al voltant» d’ells. Els articles de l’actual alcaldessa del Cap i Casal i de l’anterior alcalde en el diari han demostrat que tenim excessives divergències. El fet que ella diga que ara València torna a ser de tots o que ell recrimine, justificadament o no, el canvi dels actes programats, no ajuda a la convivència harmònica en un dia gran. Necessitem encara una major identitat compartida. Ens deixem enganyar pels qui volen que ens separen per a traure profit personal. Som sortosament plurals i diferents. No obstant això, trobe que caldria compartir sincerament i millor, units i unides en llibertat. La locució «al voltant» em fa pensar en un llibre que vaig publicar allà per l’any 1995. Es deia «Al voltant de l’arbre». Podria esmentar diverses de les experiències viscudes creant-lo. Les guarde amb molta estima. Però, em quede amb la idea que va estar possible gràcies a les aportacions dels relats d’Arantxa Blasco, Francesc Mateu i Santiago Mateu. A més, 6 persones afegiren les seues il·lustracions i va col·laborar el destacat il·lustrador Víctor Valero. Ho dic perquè també girar totes i tots plegats «al voltant» de la construcció d’un llibre fa enriquir-nos i entendre millor el que som i expressem. En definitiva, intentem unir-nos «al voltant» de projectes i somnis. Qui troba punts per a compartir, té l’oportunitat de dibuixar amb ells extraordinàries siluetes que l’ajuden a millorar.