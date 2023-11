Jesús Mollà, Mariano Casas, Francesc Cholbi i Carles Arbat, són els primers noms que es coneixen dels guanyadors dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira (PLCA), que s’entregaran el pròxim divendres, en la seua 35a edició.

Ahir es van fer públics els primers noms, a falta de conéixer la resta de premiats durant la gala que se celebrarà a la Sala Rex Natura d’Alzira, que serà presentada per Lluís Cascant i comptarà amb l’actuació de la Maria. Els guardonats en les tres modalitats ja desvetllades han sigut Jesús Mollà, en narrativa juvenil, per Helena; Mariano Casas, en narrativa infantil, amb La vall del tresor; i Paco Cholbi i Carles Arbat, amb el seu àlbum il·lustrat El monstre petorro.

Cal destacar que el guardó del premi de narrativa juvenil —dotat amb 16.000 euros— està d’estrena, doncs Jesús Mollà (Tavernes Blanques, 1961) s’ha emportat el Primer Premi Carme Miquel, que ha sigut ‘batejat’ en homenatge a la mestra valencianista. Helena és el relat de la lluita d’una adolescent contra la seua pròpia família, «una reflexió sobre les fallides de la institució familiar i les dificultats que tenim com a societat per a rescatar els qui hi són víctimes».

El jurat ha destacat la capacitat d’explicar una història tan dura i, per desgràcia, tan actual amb un llenguatge amé i atractiu. Així, han celebrat «una novel·la necessària i fantàsticament escrita». Tot i que l’autor acostuma a fer literatura infantil i juvenil fantàstica, en este cas ha adoptat «un punt de vista més realista». Per a Mollà el premi ha sigut una «meravellosa sorpresa» i serà «un trampolí poderós per a la difusió d’aquesta novel·la».

D’altra banda, La vall del tresor, de Mariano Casas (València, 1963), ha sigut mereixedor del 28é Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre —amb 3.000 euros—, també amb un tema entorn la família. En este cas, sobre els enfrontaments familiars per temes d’herència. També és un cant al poble, al seu valor natural i, alhora, a la necessitat de dinamització econòmica del món rural, apunten des de l’organització. I és que, La vall del tresor conta la història de La Fustera, la casa familiar que habiten Xavi i sa mare a la Ribera, que passarà a mans de dues cobdicioses germanes que volen convertir-la en un hotel rural. «Guanyar un premi tan important en l’àmbit de la literatura infantil després de vora vint-cinc anys publicant per als més joves suposa una gran alegria i un formidable estímul per a continuar avant», ha expressat Casas. «Un premi com aquest et diu, d’alguna manera, que no ho estàs fent malament».

Per últim, els tercers guanyadors que ja no són un secret de l’edició de 2023 dels PLCA són Francesc Cholbi (Xàbia, 1981) i Carles Arbat (Bescanó, Girona, 1973), 8é Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat amb El monstre Petorro. El jurat —que varia en cada guardó— ha destacat la qualitat i els detalls de les il·lustracions, així com l’humor i la temàtica del relat, que narra la història del monstre Petorro, carregada d’amor i alegria, tot i que ell s’havia preparat per a fer molta por. En el seu treball, els autors han volgut «reivindicar l’amor en general» i defensar que «l’humor sempre t’obre una porta a treure ferro a les coses i a explicar-les d’una manera més oberta». Este guardó també està dotat amb 6.000 euros.

Les diferents categories estan patrocinades per Edicions Bromera i el Consorci Ribera i Valldigna i un dels premis, patrocinat pel Consell.