La Muixeranga la Carabassota de Guadassuar va nàixer a l’any 2017 i des d’aleshores ha tractat d’arrelar la tradició muixeranguera al seu poble, fent partícip als veïns i veïnes i actuant en els principals esdeveniments culturals locals. Seguint aquesta idea, el passat mes d’octubre varen encetar l’activitat «Muixe al cole», en col·laboració amb el CEIP Balmes de la mateixa localitat, on l’alumnat de primària està treballant el significat i els valors muixeranguers, així com la part més pràctica de la muixeranga.

Un dels objectius primordials de la colla des de la seua creació ha sigut la difusió de la muixeranga entre els més menuts i menudes. Des de la Carabassota s’intenta promocionar la construcció de torres humanes partint de la tradició valenciana i especialment de la comarca de la Ribera Alta.

Per aquest motiu, s’havien organitzat en els últims anys diferents tallers puntuals, tant amb col·laboració amb el Punt Jove de Guadassuar, com també, als tres centres educatius de la localitat. També s’han dut a terme concursos de microrelats muixeranguers, on els i les alumnes de primària i secundaria dels centres educatius podien participar i guanyar una gran varietat de premis.

Com que la resposta per part dels centres i de l’alumnat va ser molt positiva en tots els casos, prompte es va plantejar l’opció d’organitzar una activitat extraescolar fixa que permetera desenvolupar l’activitat muixeranguera a les escoles com un hàbit.

Projecte educatiu

El projecte educatiu que es du a terme amb aquest taller durant el curs 2023-2024 està fonamentat en els principis de la coeducació, és a dir, manifestant un tracte igualitari entre uns i altres i donant exemple des dels mateixos muixeranguers/es. A més, ensenyar la muixeranga a l’escola permet treballar de manera explícita i directa la importància del treball cooperatiu i l’esforç conjunt, al mateix temps que es promou la cultura pròpia i el pluralisme característic d’una societat democràtica.

Un altre pilar metodològic del projecte és l’autonomia. L’alumnat treballa en equip sent aquests els protagonistes de l’activitat i on els i les monitores fan un paper de guia o orientador, sempre tenint en compte un dels aspectes més importants de la Muixeranga que és la seguretat. Un dels missatges més importants que la colla muixeranguera vol transmetre a l’alumnat és, que mitjançant un treball on totes col·laborem es poden aconseguir grans objectius, tal i com es demostra fent muixerangues, on cada muixeranguer i muixeranguera aporta les seues capacitats, i on tots i totes son importants per a poder realitzar la figura independentment del rol assignat en aquesta.

L’ activitat que va començar el passat octubre, es du a terme tots els dimarts i dijous lectius del curs, i tindrà la seua finalització a finals de maig, on l’alumnat del centre junt a la Muixeranga de Guadassuar la Carabassota faran una demostració del progrés obtingut durant tot aquest temps.

Durant aquestes últimes setmanes, els futurs muixeranguers i muixerangueres del CEIP Balmes han après a fer pinets i poms, han adquirit habilitats psicomotrius a través de l’execució de figures bàsiques de l’acrosport, juguen amb activitats de trepa, i han practicat la prevenció i seguretat aprenent a enfaixar-se i vivint l’experiència de formar part de la pinya d’una figura.

Però, a més, també han començat a treballar els conceptes i valors muixeranguers: colla, pinya, tradició, treball en equip, etc. Encara és prompte per conèixer els resultats que tindrà aquesta iniciativa educativa, però des de La Carabassota es mostren molt optimistes amb el futur de la «Muixe al cole».