Amb la Simfonia núm. 26 en re menor, Lamentatione de Joseph Haydn o diverses suites de la conegudíssima banda sonora de Forrest Gump, obra d’Alan Silvestri, comença hui el VI Festival CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana.

La cita suposa una oportunitat única per a vore compartint auditori a algunes de les millors orquestres simfòniques que formen part de les societats musicals valencianes. El programa de concerts comença hui a Tavernes de la Valldigna. A partir de les 12:00 hores del migdia, a l’Auditori de la Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna.

Esta agrupació serà, precisament, la que encete un cicle que reuneix a les orquestres millor valorades durant l’última edició del Concurs CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana. Enguany, a més de la formació de Tavernes de la Valldigna, participen les orquestres simfòniques del Centre Artístic Musical de Xàbia, la Primitiva de Llíria i la Societat Musical l’Artística Manisense.

«Tant el Concurs com ara el Festival CaixaBank suposen una manera extraordinària de conéixer el potencial orquestral de les nostres societats musicals; les quatre formacions participants ofereixen repertoris amb vocació d’arribar al gran públic», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.

A la cita de hui, l’orquestra amfitriona, dirigida per Ximo Arias Botias, presentarà al públic l’Obertura escrita pel mateix Arias Botias per encàrrec de la Diputació de València per al projecte ARA, sons d’infància; a més de Simfonia Simple de Benjamin Britten. Abans, l’orquestra del Centre Artístic Musical de Xàbia, amb la direcció Joan Antoni Bou Vayà, obrirà el festival amb les citades obres de Haydn i Silvestri, a més de Iphigenia in Aulis (Obertura) de Gluck.

Estes dos formacions van convéncer el jurat del Concurs CaixaBank en la categoria Salvador Giner, per a orquestres d’entre 30 i 60 músics. Les millors puntuades en la màxima categoria, denominada Martín i Soler i dirigida a unitats d’entre 61 i 85 músics, tancaran el festival pròxim 17 de febrer.

Eixa cita se celebrarà al Teatre de la Banda Primitiva de Llíria a partir de les 19:30 hores. Allí obrirà la vetlada l’Orquestra Simfònica de la Societat Musical l’Artística Manisense, amb la direcció de Joan F. Miquel Zanón. Interpretaran el pasdoble Suspiros de España d’Antonio Álvarez Alonso, una selecció de suites de Carmen de Bizet, i la Marxa Eslava en si bemoll menor, Op. 31, de Txaikovski.

L’última formació en actuar a la present edició del Festival CaixaBank serà l’amfitrioa Orquestra Simfònica Primitiva de Llíria, amb la direcció de Juan José Aguado Baena. El seu programa inclou Concierto para dos trompetas y orquesta de cámara de Francesco Manfredi, amb els solistes Miguel Cerezo Gil i Josep Alamà Martínez. A més, amb la direcció de Manuel Galduf, interpretaran Sinfonía Sevillana de Joaquín Turina.

Així finalitzarà el brillant recorregut d’estes agrupacions i del programa orquestral impulsat per CaixaBank per a les societats musicals, que va començar el passat mes de novembre al Palau de Les Arts.