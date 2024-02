La Fortuna examina a la Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Els versos de Carmina Burana, la cantata amarga i lúcida de Carl Orff, es creuen com una lliçó definitiva i vital amb els joves intèrprets d’esta unitat artística d’alt rendiment que dirigeix el mestre Cristóbal Soler. Ho faran en un escenari imponent, tanmateix habitual per a esta formació, com l’Auditori de Les Arts.

Serà el pròxim diumenge, 25 de febrer, a partir de les 18:00 hores, i amb dos corals valencianes de referència: l’Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados i el Coro Universitario Sant Yago, junt a les veus líriques de la soprano Saray García, el baríton Fernando Piqueras i el sopranista Rafael Quirant. Més de 200 intèrprets abordaran l’obra que, sens dubte, es convertirá en un dels concerts de referència de la temporada musical valenciana.

Carmina Burana forma part de l’imaginari col·lectiu, i la cita a Les Arts serà amb un públic amb ganes d’un gran espectacle. En el seu camí ascendent, la Jove Orquestra Simfònica arriba a un examen musical i vital, el d’enfrontar-se a una de les partitures més interpretades i reconegudes del repertori clàssic.

«Serà un moment emocionant per a la trajectòria de la nostra orquestra. Interpretar una obra com Carmina Burana a Les Arts és un somni complit per a qualsevol músic jove. També és un concert per a demostrar l’evolució d’una formació que s’està consolidant en el panorama estatal i que serveix per a mostrar, una vegada més, el gran talent que hi ha en les nostres societats musicals», exposa la presidenta de la FSMCV, Daniela González.

Abans d’enfrontar-se a esta gran peça, l’orquestra interpretarà Así cantan los chicos, de Jesús Guridi. També estrenaran una obra, escrita per J. M. Gómez de Edeta: Marcha a la Real Senyera.

Entrega, entusiasme i excel·lència. Amb eixes paraules va definir Cristóbal Soler a la formació que ell dirigeix justament abans de la seua última gira. L’home que des d’ara també dirigirà a la Banda Simfònica Municipal de València estarà al centre d’un espectacle que mesurarà la maduresa d’una formació que no es posa sostre.

Prèviament al recital, com és habitual, músics i cantants es concentraran a Les Arts per a assajar el programa.

Corals valencianes de referència

Amb l’orquestra actuaran dos de les corals amb més tradició i prestigi de la Comunitat Valenciana, com són l’Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados i el Coro Universitario Sant Yago.

L’Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados és un dels cors infantils més importants del panorama nacional. Dirigida per Luis Garrido des de 1990 i composta per 41 xiquets en edats entre els 8 i els 13 anys, és el cor infantil habitual tant del Palau de la Música com del Palau de les Arts.

Per altra banda, el Coro Universitario Sant Yago de València està compost en la seua majoria per estudiants i llicenciats d’universitats valencianes. Va ser fundat en 1968 i durant més de cinc dècades de trajectòria s’ha consolidat com una de les corals més importants de la Comunitat Valenciana. Des de 2008, el seu director titular és Pau De Luis Alba.

Els dos cors que acompanyaran a l’orquestra comparteixen les virtuts que Soler atribueix a la seua formació. Junts protagonitzaran un concert únic. Les entrades, gratuites fins a completar aforament, es podran adquirir a partir del dia 19 de febrer al web de Les Arts.