El valencià Pablo Quesada inaugura l’exposició «Trames» al MuVIM

El MuVIM inaugura l'exposició pictòrica "Trames" del pintor valencià Pablo Quesada. La mostra, comissariada pel crític d'art Víctor Zarza, es podrà visitar fins al 26 de maig en la sala Jerònima Galés del museu de la Diputació de València.

És la primera exposició individual de Pablo Quesada, qui reflecteix l'entorn que hi ha al voltant de les figures humanes emprant la fòrmula "d'expressar el buit". Així, partint de la idea que l'espai que envolta als éssers vius es troba íntimament lligat a la seua existència i determina la seua activitat, l'artista tracta de fer-ho plàsticament visible. Davant allò que resulta impossible percebre, que no compta amb una aparença visual, la seua proposta passa per materialitzar-ho a través d'una complexa trama pictòrica.

“El meu treball tracta de la importància que té l'espai al nostre voltant en el desenvolupament de la vida. És una cosa a la qual no se li sol prestar molta atenció, però condiciona directament totes les nostres accions”, explica Quesada, qui reconeix que “la idea és sostraure la identitat del protagonista d'una escena per a donar-li rellevància al que li envolta”.

En este sentit, la trama es presenta a mode d'hipòtesi abans que com a simple constatació d'un fenomen físic. El seu plantejament és intuïtiu, la qual cosa crida l'atenció en un moment en el qual hi ha tants instruments capaços de registrar la realitat de manera molt diversa. Per tant, Quesada construeix articulant gestos pictòrics que busquen traduir els ritmes que advertix en eixes relacions dinàmiques i inter corporals.

Les obres estan acompanyades per un audiovisual que mostra, a través de les ondulacions de l'aigua, eixe espai que envolta als cossos i que en el mitjà aquàtic es fa perceptible.

Pablo Quesada està cursant en l'actualitat l'últim any del Grau en Belles arts en la Facultat de Belles arts de Sant Carles (Universitat Politècnica de València). Gràcies a la concessió d'una beca SICUE en estos moments es troba en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriorment, entre 2019 i 2022 va realitzar estudis a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (UPV). Durant este temps, ha participat com a artista en diverses exposicions col·lectives.