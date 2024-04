La FSMCV suma la declaració d’utilitat pública a la llista de segells per la seua aportació social

El segell que acompanya des d’este 2024 a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana implica tres qüestions fonamentals: un reconeixement a la vàlua del moviment per a la societat, un compromís de transparència i una oportunitat per a enfortir els canals de mecenatge.

Tot això forma part de la recent declaració de la FSMCV dins del registre d’associacions d’utilitat pública. La nova certificació va ser concedida en les primeres setmanes de l’any pel Ministeri de l’Interior i suposa «una fita històrica» per a tot el col·lectiu, segons assenyala la seua presidenta, Daniela González.

«Es tracta d’un segell de qualitat important que s’uneix als reconeixements de valor patrimonial amb què comptem. En este cas, el fet fonamental és que l’Estat considera que les activitats que realitzem resulten d’interés general i per això ens atorga una sèrie de beneficis», apunta la màxima dirigent de la Federació.

Eixe és el concepte clau en este procés. El Govern concedeix este distintiu a les associacions «en què els seus fins estatutaris promouen l’interés general», és a dir l’activitat dels quals «no beneficia exclusivament els associats».

Què comporta esta declaració per a la Federació? «Per exemple, constitueix un punt d’inflexió per a potenciar la inversió privada en les nostres activitats, un element de gran importància per a empreses i particulars que inverteixen en l’entitat», argumenta González. El que apunta la presidenta és que este nou segell pot enfortir, alhora que obrir-ne de nous, els canals de mecenatge cap a la FSMCV, permetent nous projectes.

«Pensem que a la FSMCV treballem en moltes línies relacionades amb el nostre vessant principal: el cultural, artístic i musical. Podem buscar aliances amb entitats privades per a iniciatives d’inclusió, igualtat, la lluita contra el despoblament... Qüestions on tenim molt a aportar», remarca González.

A més dels beneficis d’este nou segell, també marca obligacions, fonamentalment el de mantindre una transparència extrema amb els comptes de l’entitat, un compromís que la mateixa presidenta apunta que es compleix cada any, amb les puntuals auditories de comptes.

Vàlua cultural i social certificada

El distintiu d’Utilitat Pública s’uneix a tota una llista de reconeixements aconseguits per la FSMCV. El col·lectiu de les societats musicals de la Comunitat Valenciana ha sigut reconegut com a Bé d’Interés Cultural Immaterial (B.I.C.), Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya i, més recentment, Recurs Turístic de primer ordre.

La FSMCV, una entitat sense ànim de lucre, aglutina 547 societats musicals, que amb les seues respectives escoles de música reuneixen més de 47.000 músics, 60.000 alumnes, més de 600 centres educatius, 5.000 professors i més de 200.000 associats, a més d’una de les masses de voluntaris més àmplies d’Espanya i més de la meitat de societats musicals existents al nostre país.