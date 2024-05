Sandra Monfort i Sara Torres debatran en un vermut literari al Caixaforum

«Estrany Triangle Amorós» és la particular versió de Sandra Monfort del tema «Bizarre Love Triangle» de New Order i ha donat peu a un especial «vermut poètic». La cantant valenciana i l’escriptora Sara Torres s’han citat demà a les 12:30 hores al CaixaForum de València, en una activitat amb totes les entrades venudes i que ja té programada dins del festival En Otras Palabras.

«Mentre que la societat educada en el binarisme busca en el nombre dos la complementarietat i l’equilibri, el desig té estructura triangular. En esta trobada, Sandra Monfort i Sara Torres pensaran juntes sobre els poders i les tremolors del nombre tres en una conversa acompanyada d’intervencions musicals que formen part tant de l’obra de Sandra com altres temes que serviran de frontissa i lubricant per vehicular els seus pensaments», diuen en la descripció de l’activitat.

Tot partirà del «triangle amorós» amb la cançó de Monfort (Pedreguer, 1992) però parlarà d’altres triangles amb Sara Torres (Gijón, 1991). «Parlarem dels triangles, de com triangulem l’avantguarda i la tradició, amb un tercer element que anirà variant i que generalment sol ser un obstacle, però també altres vegades és el desig, la mort o la creació, i amb estos triangles anirem vertebrant la xarrada», explica Monfort a Levante-EMV.

El diàleg transcorrerà, segons avança, entre cançó i cançó, «alguna creada especialment per a contextualitzar l’esdeveniment».

«M’agrada Sara Torres com artista, jo ja la seguia i per a mi és un honor poder conversar amb ella, amb el tema que fora, però este a més el tenim en comú i ens interpel·la a les dos», afirma. «Poder acompanyar-ho amb música em sembla molt interessant, qualsevol tipus de diàleg interdisciplinari és una manera molt bonica de juntar creadores i extraure fruits molt interessants», destaca. Ambdues no han coincidit en cap acte en persona i serà la primera vegada que el públic les puga vore dialogar.

Diferents veus

El festival En Otras Palabras es continuarà desenvolupant en CaixaForum fins al diumenge. Des del 14 de maig, el centre cultural ha acollit a destacades veus del panorama literari nacional i internacional, i de la cultura en general, en una sèrie d’activitats entorn de la literatura on hi haurà espai per a conferències, diàlegs, concerts i espectacles, vermuts poètics i tallers familiars i d’arts escèniques.

En este festival multiformat, els visitants han pogut descobrir des de diferents prismes el paper que exercix la paraula en les creacions artístiques.

Per altra banda, cal recordar que esta nit Sandra Monfort actua a la Plaça de Bous de València, amb un cartell encapçalat per Oques Grasses i junt amb Figa Flawas i Sa Pena.