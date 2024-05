L’Escalante trau la convocatòria d’impuls a la dramatúrgia infantil i juvenil

L’Escalante, projecte teatral de la Diputació de València, impulsa la dramatúrgia per a la infància i la joventut amb la desena convocatòria del seu Premi de Teatre Infantil i Juvenil. Això inclou tant la presentació d’obres inèdites de literatura dramàtica per a públic de fins a 16 anys com a adaptacions teatrals d’obres clàssiques o lliures de drets.

La convocatòria, que ja ha sigut publicada en el Butlletí Oficial de la Província, atorga un premi en metàl·lic de 5.000 euros, així com la publicació d'una primera edició per part de Bromera, com ja fa l’editorial des de l’inici del certamen en 2015. El jurat, format per especialistes de les arts escèniques, triarà l'obra guanyadora tenint en compte la qualitat de l'escriptura dramàtica, la viabilitat de la seua possible posada en escena i el caràcter innovador del llenguatge i l'estructura dramàtica del text.

Per a participar, tan sols cal ser major de 18 anys i no haver guanyat les últimes dos edicions de la convocatòria. Els qui complisquen amb este requisit podran presentar el seu text en valencià en un termini de tres mesos comptats des del 23 maig.

La diputada de Joventut i Teatres, Rocío Gil, té clara «la necessitat d'estimular la creació d'històries juvenils, que són moltes menys que per al públic adult, per la qual cosa impulsem un any més este guardó.