Escena Erasmus arriba a Muro, Altea, Torreblanca i Viver

Escena Erasmus de la Universitat de València i l’IVAJ, dins de les activitats del programa Carnet Jove, presenten una nova edició de la gira ‘M’importa’, el programa d’educació en valors de l’Institut Valencià de la Joventut, que arribarà als municipis d’Altea, Torreblanca, Muro i Viver en juny amb l’obra ‘Qui soc jo quan ningú em mira’, una reflexió sobre la identitat europea.

El projecte europeu Escena Erasmus UV ofereix l’oportunitat a estudiantat Erasmus a València procedents de diferents països, juntament amb estudiantat valencià, d’involucrar-se en la representació d’una obra teatral. Qui soc jo quan ningú em mira, escrita per Anna Marí i Daniel Tormo, amb direcció de Josep Valero, és el nou espectacle desenvolupat en el marc d’aquest projecte, i aborda la qüestió de la identitat personal i col·lectiva de cadascú: «Perquè, què és el que ens defineix? Què és el que fa que ens sentim part d’un poble, d’un país, d’un equip de futbol, d’una ideologia, d’una comunitat de persones, d’algun lloc?·», diu la sinopsi.

«A partir dels testimoniatges i reflexions de les actrius i els actors procedents de cinc països diferents, Qui soc jo quan ningú em mira medita sobre qui som en un món convuls, de nou amenaçat per l’horror de la guerra, la mentida i l’absolutisme, però també per l’individualisme, l’autocensura i la projecció distorsionada del “jo” en el món virtual”» afegeix Valero.

En cada població hi haurà dues funcions

L’obra es representarà el 4 de juny al Palau d’Altea Centre d’Arts d’Altea, el 14 de juny a l’Auditori Metropol de Torreblanca, el 18 de juny al Teatre del Centre Cultural de Muro, i el 20 de juny a la Casa de la Cultura de Viver.

En cada població hi haurà dues funcions: una pel matí adreçada al públic dels IES de la comarca i una per la vesprada oberta al públic general.

Els vicerectors de Cultura i Internacionalització de la Universitat de València, Ester Alba i Carles Padilla, respectivament, han destacat la consolidació d’Escena Erasmus UV com a projecte internacional que ha aconseguit que, a través de les arts escèniques, el diàleg i la dansa, cohabiten i convisquen diferents cultures, en una itinerància pel territori. Tot això tenint en compte que la Universitat de València continua sent la primera en la recepció d’estudiants i estudiantes Erasmus.

Per la seua banda, el director general de l’IVAJ, Vicente Ripoll, ha subratllat que aquesta gira és especialment enriquidora, tant per als actors i les actrius participants, que podran conéixer més parts del nostre territori, com per als instituts i joves dels municipis en els quals es representarà l’obra, que podran descobrir aquest tipus d’activitats que tant el Carnet Jove de l’IVAJ com el programa de la Universitat duen a terme.