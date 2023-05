L’escala i corda està a ple rendiment en les competicions organitzades per la Federació de Pilota Valenciana, tant pel que fa als clubs com a les categories escolars i el programa de tecnificació. La localitat d’Onda serà punt de referència de la modalitat el proper cap de setmana.

El trinquet de la localitat de la Plana Baixa acollirà, d’una banda, les finals del segon Campionat Autonòmic Individual al 7 i mig Trofeu Diputació de València Gran Premi Aon.

D’altra, serà l’escenari de les finals autonòmiques de la modalitat dels XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. La segona edició de l’Individual al 7 i Mig d’escala i corda encara ha de triar la majoria dels seus finalistes.

La competició es troba en l’eliminatòria de semifinals a les categories de Primera, Segona, Tercera A, Tercera B i Quarta A, mentre que a les de Quarta B i Veterans, en absència de semifinals, ja té servides les finals.

Són Álvaro CPV La Pobla de Vallbona i Adrián CPV Moncada, a Quarta B, i Pedro CPV Onda contra Juanjo CPV La Valldigna, a Veterans, els que ja tenen plaça assegurada al trinquet ondenc. Pel que fa a la resta de categories, hi ha representants dels clubs de Moncada, Torrent, Pelayo, Manises, l’Eliana, Petrer, Xilxes i Faura. A la màxima categoria, Pablo CPV Xilxes i Carlos CPV Petrer donaren primer a l’anada de les semifinals. El de Borriol s’imposà a Ángel CPV Petrer (40-60), mentre que Carlos superà per 20-60 a Martín CPV Faura al trinquet de Guadassuar. Les finals d’aquest Autonòmic es celebraran divendres 19 i dissabte 20 de maig.

Finals provincials del JECV

Albuixech, Almassora, Alfara de la Baronia, Alfara del Patriarca, Algímia d’Alfara, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Moixent, Oliva, Torrent i Vinalesa competiran aquest diumenge al trinquet Eusebio de Sueca a les finals provincials de València dels XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana d’escala i corda, per tal d’aconseguir el bitllet per a la fase final autonòmica, que es celebrarà a Onda el diumenge dia 21. Les finals arrancaran per la categoria Aleví a les 9:00h l’escola de Manises A contra Algímia B. A les 9:40h Massamagrell contra Vinalesa A. A continuació, a la categoria infantil, s’enfrontaran l’escola d’Alfara de la Baronia contra la d’Oliva. A les 11:00h Moixent ho farà contra Massamagrell. Els Juvenils competiran a les 11:40h Alfara del Patriarca contra Albuixech i a partir de les 12:20h Massamagrell contra Moixent. Els Cadets començaran a les 16:30h una partida que enfrontarà a Oliva contra Torrent A i a les 17:10h Massalfassar A contra Massamagrell.

Per últim, els Benjamins competiran a les 17:50h Massamagrell contra Alfara de la Baronia i a les 18:30h Massalfassar B contra Albuixech. El campió Benjamí i els campions i subcampions de la resta de categories passaran a les finals autonòmiques que es jugaran el diumenge 21 al trinquet d’Onda. Aquestes finals provincials compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, al Club Pilota Valenciana Xúquer Sueca, la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i la Caixa Popular.

Avança el Circuit Sub-23 FTA

Quant al programa de tecnificació, el Circuit Sub-23 d’escala i corda Trofeu Fundación Trinidad Alfonso ha completat les dos primeres jornades. Xuano (CPV Massamagrell), Rubén Sanz (CPV Moixent) i Marc Barber (CPV Massamagrell) lideren la classificació amb 5 punts, igualats amb Abel Jorques (CPV Moixent), Àlvaro Soler (CPV Albuixech) i Óscar Martí (CPV La Pobla de Vallbona). Tanquen la classificació l’equip de Peye (CPV Petrer), Ulises Blasco (CPV Vinalesa) i Fran Amores (CPV Petrer) i el conjunt de Joan Orts (CPV Vinalesa), Àlvaro Mañas (CPV Vila-real) i Carlos Gómez (CPV Beniparrell) amb 1 punt cadascun.