Algímia d’Alfara corona als campions de l’Interpobles Edicom trinquet

El trinquet municipal d’Algímia d’Alfara va acollir aquest dimecres les finals del 37 Campionat Interpobles de galotxa en trinquet - Gran Premi Edicom. La Baronia, Amics de la Ribera, Onda, Alberic i Torrent es proclamaren campions, respectivament, de les categories Primera, Segona, Tercera, Quarta A i Quarta B.

La jornada, que comptà amb la col·laboració tant de l’Ajuntament d’Algímia d’Alfara com del Club Pilota La Baronia, va ser una gran festa de la galotxa, en especial gràcies a la presència del club local a la final de la màxima categoria i de l’afició desplaçada des de Torrent, ja que el club de l’Horta Sud aportà fins a quatre equips a aquestes finals.

Primera

La Baronia, l’equip més regular de la fase de grups, era el favorit per aquesta final. A més del fet de jugar a casa, el potencial dels seus integrants, amb David Lostado, Víctor Climent, Javi Font, Alex Alandes, Jesús Sáiz i l’incombustible Raúl Herrera a la ferida es va plasmar a la canxa algimiana.

Enfront, Trinquet de Torrent A, amb un destacat Jorge Ruiz, acompanyat per Manolo Lago, Roberto Esteban i ‘Natalio’ Zamora, va ser un molt digne finalista. La partida, abans de la qual es va guardar un minut de silenci en memòria d’Enrique Navarro -primer president del club i exalcalde d’Algímia, que va faltar recentment-, va ser dominada en tot moment per La Baronia, que es va imposar per 70-35.

Segona

La final de Segona va ser la més emocionant de la jornada, ja que es va resoldre per la mínima diferència. Amics de la Ribera A, amb Juan, Josep i Alejandro, es va imposar per 70-65 a Trinquet de Torrent B, format per Héctor, Rosen, Antonio i Ramón.

Tercera

El títol de Tercera se’n va anar cap a Onda. L’equip ondenc, amb Vicent, Javi, Jordi, Paco i Álex, va guanyar la final davant Trinquet de Torrent D -que va jugar amb Jorge, Jesús, Alberto i Raúl- per un clar 70-25.

Quarta A

Exrumjar Alberic B va apuntar-se el campionat de Quarta A davant Clínica Dental Gabriel Luna Massalfassar C. La partida, també prou igualada, es va resoldre per als de la Ribera Alta -Dani, Jesús, Enrique i Javi- davant els de l’Horta Nord -Joan, Vicent G., Vicent B. i Gabriel- per 70-55.

Quarta B

Trinquet de Torrent F, amb Albert, Laso, Pablo, Adrián, Luis i Miguel, va donar una alegria al club torrentí amb el seu triomf, també per 70-25, davant el CPV Borriol -Iván i Miguel Ángel-.

El lliurament de trofeus i medalles va correspondre a l’alcalde d’Algímia d’Alfara, Ernest Buralla, i les regidores Mª Amparo Asensi i Amparo Martínez; i Vicent Molines, Juanba Camarelles i Pedro López, president i vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana.

Femenina

La sèrie de finals d’aquest Interpobles Edicom va arrancar dimarts al carrer ‘José Soldado’ de Godelleta, on es va disputar la final de la categoria Femenina entre Ovocity Marquesat i Justo Ballester Meliana. El conjunt de la Ribera Alta, amb Laura, Meritxell i Andrea, va superar a les de l’Horta Nord -amb Carmen, Eva, Aina, Mar i Marta- per 70-50.

La partida va tindre en tot moment color del conjunt d’Alfarp, tot i que fins el final Meliana va donar la cara i va fer patir al seu rival.

Amparo Pardo, alcaldessa de Godelleta; Vicent Alfonso, regidor de l’Ajuntament d’Alfarp; i Juanba Camarelles i Susana Martínez, vicepresident i vicepresidenta de la FPV, s’encarregaren del lliurament de trofeus a campiones i subcampiones.

Cap de Setmana

Les finals de l’Interpobles Edicom es completen aquest cap de setmana amb les de la modalitat en carrer a Godelleta. Dissabte es jugaran les dos partides corresponents a les categories de Curtes. A partir de les 9:30 hores, Foios B i Meliana D es veuran les cares a la final de Curtes A.

Seguidament, a les 11:15, Ajuntament de Beniparrell C i Caixa Popular Godelleta B protagonitzaran la final de Curtes B. Ja diumenge, obrirà el foc la categoria Juvenil amb la final entre Montserrat i Massamagrell a les 10:00h, prèvia a la final de Primera. Ovocity Marquesat i Lanzadera Montserrat tornen a citar-se pel títol de la màxima categoria.

A partir de les 11:30, en streaming a través del canal de YouTube de la Federació, es resoldrà el campió d’enguany.

A Segona categoria, Montserrat B i Autos Meliana jugaran a les 16:00h. A Tercera, Navagro Faura C i Albuixech s’enfrontaran a continuació de la de Segona, a les 17:15 hores.