Manises espera als millors equips d’escala i corda

El trinquet de Manises acollirà els pròxims dies 20 i 21 d’abril les finals de la 26 Lliga Autonòmica d’escala i corda - Trofeu Diputació de València 2024, amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Club Pilota Manises. L’edició arriba a la seua fi, però encara no coneixem qui seran els finalistes. Pel moment, el cap de setmana passat es va disputar l’anada de les semifinals i aquest cap de setmana es jugaran les tornades.

En Primera categoria, El CPV Marquesat va vèncer fora de casa l’actual campió, el CPV La Baronia A per un marcador de 60 per 35. L’equip de La Baronia haurà de remuntar si vol tornar a estar en la final com en l’edició passada. La partida de tornada serà el pròxim divendres a partir de les 18:30 al trinquet de Sueca.

En l’altra semifinal, Les Alcusses Moixent A va guanyar en casa el Rafasport – Joma Castellón Xilxes A per un ajustat 60 per 45. La tornada serà aquest diumenge a les 11:30 en Xilxes. La gran final serà el dia 20 d’abril a partir de les 17 hores al trinquet de Manises.

Partides igualadíssimes en Segona A categoria. El CPV Massamagrell B i el D van perdre les seues respectives partides per idèntic resultat, 60 per 55. L’equip de Massamagrell B va perdre a casa davant Castelloner El Genovés A mentre que el Massamagrell D va obtenir el mateix resultat davant el CPV Tavernes Blanques A.

En Segona B, el Pedal Alberic va superar per la mínima el CPV Quart de les Valls (60-55) mentre que La Caseta Riba-roja C va encarrilar el seu pas a semifinals gràcies al 60 per 30 final davant Disid Alfara del Patriarca A. En la categoria de Tercera A, Albuixech i Manises B s’avancen amb claredat en l’anada de les semifinals. El CPV Albuixech va guanyar 60 per 25 el CPV Massamagrell E. Mateix resultat va aconseguir Manises B davant el Beniauto Faura B.

En Tercera B, Borbotó B va ‘comprar’ mig bitllet per a la final després de extraure un bon 60 per 25 el CPV Guadassuar C mentre que Trinquet de Torrent va superar per la mínima el Disid Alfara del Patriarca B (60-55).

En la darrera categoria amateur, la Quarta, el Trinquet de Torrent F es va imposar per la mínima el Caixa Popular Riba-roja F. Idèntic resultat al que van arribar el CPV Tavernes Blanques B i el Rest. Onnes Xilxes C, amb avantatge per als de l’Horta Nord.

Categories escolars

En categoria Juvenil, l’Escola de Pilota de Massalfassar espera rival en la final després de superar el CPV Borbotó amb claredat. El contendent pel títol eixirà de l’enfrontament entre el Traverauto Riba-roja i el CPV Tavernes Blanques. En l’anada, l’equip del Camp de Túria ja va agafar avantatge amb el 60 per 20.

En Cadets, el Trinquet de Torrent B ja és finalista després de guanyar les dos partides davant Les Alcusses Moixent per doble 60-10. El seu rival en la final serà el guanyador de l’eliminatòria entre l’Escola de Pilota de Petrer i el CPV Massamagrell amb avantatge inicial per als de l’Horta Nord.

En la categoria Infantil, el CPV Massamagrell B va prendre avantatge en la partida d’anada de semifinals en vèncer 60 per 10 el Club de Pilota de Riba-roja. A més a més, el CPV Massamagrell A també va superar 60 per 20 el CPV Manises i pot haver duel entre els equips de l’escola de Massamagrell.

La presentació de les finals es realitzarà el dimecres 17 a la Casa de Cultura de Manises, a partir de les 20:00 hores.