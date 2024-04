«Me haría mucha ilusión jugar en la Selección Valenciana»

Llevas fuera de la Comunitat desde 2012. Ya son doce años. ¿Cómo lo llevas y qué echas más de menos?

Siempre que tengo parón bajamos mi novia y yo que ella también es de mi pueblo, de Cocentaina, y al ser los dos de allí tenemos más motivos para bajar. Además, somos una familia muy grande. La terreta siempre se echa de menos, pero lo llevo bien porque siempre he estado a gusto en los sitios en los que he estado y porque aquí en Pamplona me siento como en casa. Tanto yo como mi novia estamos muy a gusto en el día a día. Son como si fuera mi segunda terreta.

Te iba a preguntar por la paella, pero es que en el norte de España se come tan bien...

Aquí se come espectacular, hay un gran producto, buena verdura, tienen buena carne, el tema de la brasa la dominan. En Pamplona tenemos muchos restaurantes y nos gusta siempre ir probando sitios nuevos. A mí el tema de la gastronomía me encanta y estoy en un sitio que lo disfrutas y que da gusto estar.

Mucha gente no sabe que hiciste las pruebas en el Valencia siendo un niño.

Sí, jugué algunos torneos. Tuve la opción de ir al Valencia, pero al final decidí irme al Hércules en aquel paso de alevín a infantil porque el Hércules lo tenía mucho más cerca de Cocentaina. Además, mi mejor amigo y yo siempre fuimos juntos a todos sitios y también dio ese paso al Hércules conmigo y los padres se pudieron turnar en los viajes.

Aquella no fue la única vez que se cruzó el Valencia en tu carrera. En 2012 antes de fichar por el Madrid se intentó su fichaje. ¿Cómo de cerca estuviste?

Tuve la oportunidad de ir dos veces, primero de niño y luego en juveniles con Braulio de director deportivo. Braulio ha estado muy presente en mi carrera deportiva. ¿Si estuvo cerca? Si te digo la verdad mis padres lo hicieron muy bien porque me protegieron mucho en el aspecto de no decirme nada. Fue una época muy buena para mí y aparecieron representantes, llamadas de equipos y mil historias. Y eso a un chico de 16 o 17 años como yo tenía te puede perder y por eso mis padres no me comentaron nada. De hecho, con el tiempo supe que una vez se reunieron a comer con Braulio y los directivos del Alcoyano en el restaurante Lolo de Alcoi.

¿Cuánto de importante para ti y para el club ha sido la figura de Braulio Vázquez?

Braulio ha tenido un papel muy importante en todos estos años porque ha dado continuidad al proyecto y no ha dudado a la mínima de cambio. Todos los equipos tienen malos momentos y ahí es cuando hay que tener esa calma y esa paciencia que Braulio ha demostrado de confiar en ese proyecto que has montado. Aquí tuvimos una mala época, estuvimos trece partidos sin ganar y a lo mejor en otro club lo primero que se hubiera hecho hubiera sido echar al entrenador y aquí Braulio decidió no hacerlo en una de las decisiones más importantes que ha tomado.

El lunes, Osasuna-Valencia luchando por los puestos europeos. Suena bonito.

Sí, suena bonito porque los dos equipos estamos ahí. Creo que entre Betis, Valencia y nosotros, no sé si alguno más por atrás, nos vamos a jugar la plaza que ha dejado abierta el Athletic. Vamos a pelear por volver a jugar Europa como hicimos el año pasado, que fue una pena porque después de conseguirla no tuvimos la suerte de enfrentarnos a un equipo más asequible en la previa. Nos tocó un equipo que el año anterior había quedado líder del grupo en la fase de grupos de la Champions. Quedan ocho jornadas, vamos a pelear y ojalá seamos nosotros no te voy a engañar. Jugar en Europa es bueno para el equipo y al club le hace crecer, luego es una ilusión extra para la afición.

¿Cómo ves al Valencia de Baraja desde la distancia?

Veo un equipo realmente muy competitivo con gente muy joven, con mucha energía, mucha velocidad y hoy en día el fútbol también es eso. Hay muchas cosas ahí que se han juntado, la cantera también

¿Te sorprende el rendimiento de este equipo tan joven?

Al final esa juventud si la acompañas con calidad tienes como resultado un equipo competitivo con la energía y la ambición de los chavales que suben y con Mestalla que siempre acompaña porque es un campo difícil donde la gente aprieta y la tienes encima.

¿Qué jugadores jóvenes te están sorprendiendo más?

Sobre todo Javi Guerra. Me encantó cuando salió, chico joven, con mucha calidad, lo veías así alto y finito, pero luego el tío tiene mucha calidad. Me cambié la camiseta porque es un jugador que me gusta mucho. Y luego está Pepelu que es un grandísimo jugador para muchos años. El Valencia tiene muchos jugadores jóvenes que pueden estar muchos años y dar mucho rendimiento al club.

Por cierto, ahora que Diego Martínez ha cogido a la selección autonómica de Galicia. ¿Te haría ilusión que se recuperara la Valenciana?

Claro que me haría ilusión jugar en la selección valenciana porque tuve una experiencia increíble. Cuando estaba en el Alcoyano me llamó la Valenciana y fue una experiencia increíble. Ganar el Campeonato de España con la Valenciana fue increíble. Jugar con la Valenciana sería como rememorar aquellos tiempos cuando estaba en juveniles y claro que me haría ilusión, como el País Vasco que hace poco jugó contra Uruguay en San Mamés.

