Leticia Romero: "El Valencia BC es el mejor club en el que se puede estar englobándolo todo"

Acabada la Liga, ya hay rival y los precedentes ante el IDK Euskotren son favorables. ¿Cómo afrontan este cruce de playoff?

Con mucha ilusión y ganas, este tipo de competiciones al final de Liga es lo que todos queremos jugar, estamos con mucha energía y ganas, una semana plaza no está mal y creo que tenemos un camino duro, pero bonito para llegar hasta donde queremos.

A pesar de haber terminado segundas la Liga Regular, con la Copa y la Supercopa en el bolsillo es difícil quitarse el cartel de favoritas, ¿no?

Sí, bueno, al final es verdad que ya tenemos dos títulos esta temporada, aunque la Euroliga no salió todo lo bien que nos hubiese gustado, pero en Liga hemos estado muy bien, muy sólidas y aunque nosotras no nos ponemos etiquetas ni nos consideramos favoritas porque hay equipos que están muy bien y nos pueden ganar, sí que sabemos el equipo que tenemos y que nuestro objetivo es llevarnos la Liga.

El no tener aún el billete para la Euroliga obliga a ganar el título o a entrar en una final ante el Perfumerías. ¿Es una presión añadida?

Por supuesto, uno de los objetivos es volver a estar en la Euroliga y para eso tenemos que, o quedar primeras o segundas con el Perfumerías en esa final. Se alinea ese objetivo con el de ganar la Liga y aunque no estamos preocupadas, sí tenemos ese punto de responsabilidad.

¿Y cómo se explica la irregularidad en la Euroliga?

Esa es la palabra, sí, hemos sido irregulares, tuvimos un momento de la temporada que pegamos un bajón, coincidió con varios partidos que eran clave en la Euroliga y que perdimos y aunque luego nos recuperamos y los últimos dos partidos estuvimos muy bien, ya era demasiado tarde y no pudimos clasificarnos para la siguiente fase.

Las lesiones afectan, pero el club ha respondido fichando durante la temporada a Eraunzetamurgil, Iagupova y ahora Paula Ginzo. ¿Es un mensaje de ambición para volver a ser campeonas?

Sí, es importante para nuestro equipo y para un club que aspira a todo y quiere ser ambicioso, responder ante estos imprevistos, pode reforzarnos.

¿Es esta una de sus mejores temporadas?

A nivel de sensaciones sí, quizá en algún momento tuve algún bajón y alguna molestias que me no me ayudó a empezar mejor la temporada, pero en general, las dos últimas temporadas es en las que mejor me he sentido, más cómoda y con más confianza y para mí eso es lo primero, para poder luego jugar bien.

Creo que es la jugadora con más años de contrato tras renovar por tres temporadas hasta 2026. Una muestra clara de la confianza del club y de sus intenciones de futuro…

Sí, por supuesto, desde que llegué me sentí muy cómoda y me han tratado muy bien, además es un equipo que aspira a todo y siempre quieres estar en un equipo competitivo como este, para mí es el mejor club en el que se puede estar englobándolo todo y estoy muy contenta de poder estar hasta 2026 en el Valencia Basket y ojalá sean más años.

Por último y hablando de la selección con unos JJOO a la vista, ¿se ve con opciones de estar en la lista definitiva?

Ilusión siempre hay por ir a la selección, es lo que toda jugadora también sueña y sobre todo en la española, que ha cosechado muchos títulos, es como una familia, hay muy buen rollo. Para mí, ir cada verano es un placer y por supuesto que me gustaría, pero tengo que hacer lo mejor que tengo en la pista y eso es en lo que me concentro, las cosas que lleguen o no, estaré preparada para ello.

Difícil encontrar una competencia más fuerte que en la posición de base en estos momentos...

En esta posición te puedes llevar a muchas jugadoras, si llega, llega y si no, a seguir esperando.