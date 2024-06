Mosquera, el mejor defensor de LaLiga

Mosquera ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada. No empezó como titular pero pronto se hizo con el sitio y desde su arranque se vio que era, con mucha diferencia, el jugador más seguro en la parcela defensiva. Con un Paulista irregular, un Diakhaby que arrancó incluso haciendo sus ‘pinitos’ como pivote y un Cenk nervioso, las actuaciones del central de la cantera no sorprendieron a quienes le conocían pero sí a aquellos que no sabían la dimensión de un jugador soberbio en todos los sentidos. Y con los datos en la mano, el jugador todavía ha tenido mayor influencia en una temporada en la que siendo la primera con un rol de titular, ha conseguido ser el mejor defensor del campeonato con datos estadísticos. Así lo refleja Olocip en unos datos en los que señala que ha sido capaz de evitar ‘7 goles esperados’, la cifra más alta de la competición sin contar evidentemente con los porteros.

El mercado europeo evidentemente está muy atento a qué sucede con Cristhian Mosquera, quien tiene contrato hasta 2026 pero tiene a muchos clubes tras su pista y una cláusula que, para su nivel, es alcanzable para muchos conjuntos del panorama europeo. Por muchos motivos, entre los cuales destaca un rendimiento por encima de cualquier futbolista de su edad, pero sobre todo por su capacidad para ganar los duelos defensivos, por el juego aéreo atrás y por cómo corrige en lo físico. Combina táctica y técnica defensiva. Y está claro que todavía tiene margen de mejora y puede evolucionar en salida de balón tanto en corto como en largo, pero es tal vez su único punto a mejorar para estar entre los mejores del mundo en cuestión de poco tiempo.

A su edad la realidad es que no hay ningún jugador que haya disputado más minutos que él. Y es que lidera la tabla de jugadores en edad juvenil con más minutos en la presente temporada. Y la realidad es que en la lista aparecen grandes nombres.

Talento generacional

Entre los jugadores con más minutos aparece un dato muy interesante. El comentario ‘manido’ suele invitar a pensar que los centrales deben ser jugadores más maduros y la ‘alegría’ ofensiva permite más experimentos con jóvenes, pero analizando el top-5 de futbolistas más jóvenes de las 10 grandes ligas, entre los protagonistas hay cuatro centrales y un portero.

El primero que lidera la tabla es evidentemente un Cristhian Mosquera que ha dejado claro que es el auténtico kaiser de la defensa valencianista con 3.076 minutos. Es el único jugador de campo no portero que ha superado la barrera de los 3.000 minutos, ya que el segundo es Restes del Toulouse y es cancerbero. En tercer lugar aparece el central del Kasimpasa, Özcan. En cuarto Hato del Ajax. Y en quinto lugar Yoro, central que está en la órbita del Real Madrid.

En la lista aparecen grandes nombres como Garnacho, del Manchester United y uno de los talentos generacionales llamados a liderar a la próxima selección argentina. También Joao Neves, uno de los mejores centrocampistas jóvenes del mundo e indiscutible con el Benfica. Lamine Yamal, que ha realizado una irrupción excepcional con el Barcelona. Vermereen, reciente fichaje del Atlético en el pasado invierno. Kayode, lateral de mucho nivel de la Fiorentina. Zaire-Emery, del PSG y uno de los mejores del mundo en la medular. En el puesto 18, Mainoo, del Manchester United, también demuestra que su nivel es de jugador top.

