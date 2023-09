¿Quieres descubrir las últimas novedades en la industria cerámica? No te puedes perder la feria internacional por excelencia para las firmas de cerámica y otros revestimientos de superficies y mobiliario de baño. Cersaie 2023 es un gran escaparate para mostrar al mundo los nuevos productos y colecciones.

Además, los mejores diseñadores a nivel internacional podrán conocer de primera mano los diferentes productos y sus características y descubrir nuevas ideas sobre cómo utilizar diferentes superficies para crear espacios únicos. No hay una exhibición igual. Por eso, Keraben Grupo vuelve a Cersaie en 2023 con fuerzas renovadas y con un espectacular stand en el que presentará sus propuestas cerámicas para el nuevo año.

Concepto creativo

Una propuesta en la que la pasión por el diseño y la personalidad de sus colecciones serán sus principales señas de identidad. Además de sus nuevas colecciones, la compañía presentará su nuevo acabado Digital Soft, la última generación de porcelánicos semipulidos altamente realistas, resistentes y extra suaves.

Y el nuevo formato XL-SURFACES 280x120 cm, que nace para revolucionar el concepto de superficie continua y abrir nuevas fronteras al diseño, gracias a la disminución de las juntas y a la mejora en las prestaciones por las altas temperaturas a las que se someten.

“A Reflection Of You” es el concepto creativo con el que se presenta Keraben Grupo en Cersaie 2023, un concepto que supone la continuidad de 2022 y que trata de que los profesionales que lo visiten encuentren la inspiración para sus próximos proyectos. “A Reflection Of You” es el mensaje que pone de manifiesto la intencionalidad de cada una de las firmas que conforman el Grupo.

Distintas apuestas

Un stand único convertido en toda una experiencia que ofrecerá a los visitantes distintas propuestas cerámicas: una para cada necesidad, una para cada emoción. Diversas alternativas para que los creadores de espacios puedan trabajar su inspiración a través de las distintas colecciones de Keraben, Metropol e Ibero.

Una apuesta única en la que creatividad, vanguardia, personalidad y diseño se funden en un crisol para dar lugar a una explosión de color y texturas capaces de adaptarse a todo tipo de espacios y necesidades.

Keraben es el reflejo de ese lado más sofisticado que las personas llevan dentro, del deseo y la elegancia más pura que se quiere alcanzar a través del diseño; Metropol es el alter ego de aquellos que no se dejan llevar por las modas, sino que son ellos mismos quienes las crean a través de una actitud rebelde, única y atrevida; e Ibero es el impulso que lleva a las personas a explorar su creatividad más allá de los límites establecidos.

Todas las colecciones

Keraben cuenta con dos colecciones. Poème es la más pura expresión de la elegancia y la sofisticación. Una propuesta sublime, comparable con la delicadeza de las estrofas y rimas del más bello poema. Inspirándose en el aspecto natural y la textura de la madera, Poème brinda la belleza y calidez de este material original, con las ventajas del porcelánico, permitiendo adaptarse a todo tipo de ambientes y estilos.

El encanto de lo hecho a mano es la inspiración de Terracota, que permite recrear el aspecto artesanal del barro moldeado a mano gracias a su propuesta gráfica. Con todo el sabor de la tradición y la calidez, Terracota es una oda al cuidado por los detalles de antaño y a los materiales artesanales para integrarse en todo tipo de proyectos y espacios.

Metropol cuenta con la colección Harlem, inspirada en el famoso barrio de Nueva York. La nueva colección nace para reivindicar el entorno urbano gracias a su apariencia neutra llena de matices contemporáneos. Su aspecto sobrio está pensado para quienes aman el estilo metropolitano y quieren dotar a sus espacios de un carácter atemporal y funcional.

Y también Isola, la nueva serie de Metropol que traslada, en un viaje imaginario, a las orillas del Mediterráneo gracias a sus tonalidades ocres y anaranjadas, que recuerdan a una puesta de sol. Esta piedra arenisca se inspira en la belleza de las Islas Baleares y sus edificios tan emblemáticos, como la catedral, para dotar a los espacios de un sello inconfundible y una personalidad propia.

Para terminar, la colección Charisma de Metropol es sinónimo de estilo y sofisticación. Una reinterpretación del mármol que permite acercar la grandiosidad de la Roma imperial o la elegancia del Renacimiento a cualquier espacio, y con todas las ventajas del porcelánico. A través de sus diferentes propuestas de colores y texturas, los mármoles de la colección Charisma permiten dotar a los espacios de un toque distinguido que se adapta a la perfección a cualquier estilo decorativo.

Respecto a Ibero, destaca Botanical, donde creatividad y vanguardia se funden en un crisol para dar lugar a una explosión de color y texturas. Sus delicados estratos coloridos y la textura cobran vida y permiten evocar la naturaleza convirtiendo así las paredes en un mural artístico. Botanical fascina por su riqueza visual sin estridencias, que nos transporta a los orígenes de los productos cerámicos, integrándose así en cualquier espacio.

La fuerza de la naturaleza es la inspiración de Lune, la nueva serie de Ibero caracterizada por aunar la estética atemporal de la pizarra con el carácter singular de la piedra luna. Quizás sea la ceniza volcánica de su composición, su estructura interna o los ligeros matices de sus acabados. El caso es que Lune ejerce una fuerza magnética perfecta para adaptarse a todo tipo de espacios.

Los matices son los pequeños detalles que marcan la diferencia entre cosas similares. En el arte, los matices pueden tener un gran impacto en cómo se percibe una obra. La colección Shade de Ibero nos invita a cambiar la forma en la que conocemos el mundo para empezar a apreciar todo aquello que se oculta en lo que nos rodea. Además, su propuesta gráfica nos desvela la esencia del cemento natural con las imperfecciones propias del trabajo manual.

Nuevo acabado Digital Soft

Keraben Grupo presenta Digital Soft, la última generación de porcelánicos semipulidos altamente realistas, resistentes y extra suaves. Se trata de un nuevo semipulido con reservas altamente resistente que nos lleva un paso más allá de la suavidad por su alta calidad a nivel estético.

El nuevo acabado Digital Soft combina la suavidad del acabado Soft con la tecnología digital, reservando ciertas zonas del diseño de la pieza y dando lugar a superficies ultra realistas, para generar una mayor sensación de naturalidad en los espacios y un alto valor estético.

Pavimentos y revestimientos altamente resistentes que ayudan a configurar espacios que aportan calidez a los ambientes y una sensación de entorno natural, gracias a la profundidad de las vetas que aporta altas dosis de realismo, donde la estética se eleva hasta convertirse en un valor imprescindible.

Nuevo formato XL-SURFACES

Los nuevos formatos 280x120 cm y 120x120 cm son el resultado innovador de la experiencia, junto con los avances tecnológicos, de investigación y desarrollo de Keraben Grupo. Los formatos XL-Surfaces nacen para revolucionar el concepto de superficie continua y abrir nuevas fronteras al diseño, gracias a la disminución de las juntas y a la mejora en las prestaciones por las altas temperaturas a los que se someten.

Fruto de este progreso, los XL-Surfaces cuentan con un espesor más fino manteniendo las características técnicas, que resulta ideal para revestir cualquier tipo de espacio y ofrecer soluciones a proyectos de interiorismo.

Esta nueva propuesta de revestimientos, disponible en diferentes acabados —Natural, Vecchio y Pulido— permite realzar las gráficas de los productos y elevar la belleza estética al siguiente nivel, adaptándose a todos los estilos decorativos. Keraben Grupo demuestra con esta puesta en escena que no todo está inventado y que hay mucho recorrido en el mundo cerámico.

Además, la compañía, perteneciente a Victoria Ceramics Spain, tiene como misión asumir un papel activo en la lucha por los grandes retos del siglo en materia ESG (acción por el clima, reducción de las desigualdades sociales o la gestión ética de la empresa) para garantizar el desarrollo sostenible de su actividad, sin perder el objetivo de ofrecer a sus clientes el mejor servicio en soluciones cerámicas de calidad y diseño.