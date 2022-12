El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas -CGCAFE-, considera muy positivo que se prorrogue la reducción del IVA del 21% al 5% hasta el próximo año, prórroga que fue solicitada al Gobierno por el CGCAFE y que, una vez más, se ha tenido en cuenta una propuesta de los administradores de fincas colegiados. Esta medida, que ahorra se prorroga, fue aprobada el pasado mes de octubre con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, y ante el importante aumento del precio del gas que afectaba, muy negativamente a las comunidades de propietarios con calefacción centralizada, también fue una propuesta del CGCAFE aceptada por el Gobierno.

El CGCAFE había solicitado, recientemente, a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, esta prórroga del IVA del 21% al 5% para el próximo año, al constatar que, con esta medida, junto con la tarifa regulada TUR4 para las comunidades de propietarios con calefacción de gas centralizada -medida que también fue propuesta por el CGCAFE al Gobierno-, se había conseguido hacer más asumible el coste energético para los vecinos/as.

Para Pablo Abascal, presidente del CGCAFE, la prórroga de la bajada del IVA es una importante medida de reducción de la factura energética para una parte importante de la ciudadanía que vive en comunidades de propietarios con este tipo de calefacción centralizada. “Esto, unido a la posibilidad de acogerse a la tarifa regulada y a las medidas de ahorro que, a propuesta de los Administradores de Fincas colegiados en los inmuebles que administramos se han ido acordando, está generando un importante ahorro económico, haciendo posible que las comunidades de propietarios puedan contar con calefacción pese a la dura crisis energética. Solo así podemos combatir la pobreza energética”, explica Abascal.

Inspección de eficiencia energética

Los Administradores de Fincas colegiados también han pedido al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, ante el número de edificios que no tienen realizado el informe positivo de la inspección de eficiencia energética y, por ello, no pueden acogerse a la tarifa regulada aprobada, se establezca una moratoria hasta el año 2023 para que estas comunidades de propietarios puedan realizar la correspondiente inspección y poder acogerse a dicha tarifa regula.

EL CGCAFE considera que estas medidas son muy necesarias porque aún sigue siendo alto el precio del gas natural, y esto sigue comprometiendo, muy seriamente, la economía de los edificios y la capacidad de prestar el servicio de calefacción a los vecinos/as. Además, reduciría el margen existente entre el coste que están soportando los vecinos/as que reciben la calefacción de la Comunidad de Propietarios con relación a los que tienen calefacción individual, cuya tarifa regulada es sensiblemente inferior a la tarifa regulada para las comunidades de propietarios.

Rehabilitar con fondos europeos

La situación que estamos viviendo con los precios energéticos ha sacado a la luz que nuestro parque inmobiliario necesita ser rehabilitado, fundamentalmente para que sean más eficientes desde el punto de vista energético. Por ello es muy necesario que las comunidades de propietarios y los particulares aprovechen para realizar las obras de rehabilitación energética solicitando las ayudas de los Fondos Next Generation. Para el presidente del CGCAFE, Pablo Abascal, “otra oportunidad como la de estos fondos europeos no la vamos a tener, y hay que aprovecharlos porque la tarifa regulada y la bajada del IVA del 25% al 5% da a las comunidades de propietarios una tregua de un año, no una solución al problema del coste de la energía, que seguirá siendo muy elevado”.

EL CGCAFE recomienda que se solicite información a los administradores de fincas colegiados sobre cómo se pueden solicitar estas ayudas, dónde, y el importe que se concede. El CGCAFE considera que, si rehabilitamos nuestros inmuebles, conseguiremos un consumo energético menor que hará más asumibles los gastos energéticos y se lograrían entornos más sostenibles.